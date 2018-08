Amatrice | due anni dal sisma | l' orologio simbolo fermo alle 3 36

Amatrice e Arquata del Tronto - Conte e Di Maio alle veglie per i due anni dal terremoto : Il Centro Italia ricorda le vittime del violento terremoto che due anni fa fece circa 300 morti. veglie ad Arquata del Tronto e ad Amatrice , presenti rispettivamente Conte e Di Maio . alle 3.36 il ricordo delle vittime, con la lettura dei nomi e i rintocchi di campana. L'articolo Amatrice e Arquata del Tronto , Conte e Di Maio alle veglie per i due anni dal terremoto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Come rinasce Amatrice - due anni dopo : Un tassello dopo l’altro, Amatrice prova a rinascere. Due anni dopo il terremoto che l’ha devastata, la strada che attraversa il centro del borgo, Corso Umberto, è di nuovo percorribile: è stata inaugurata durante le feste di Pasqua, Come «simbolo di rinascita». E da qualche giorno c’è anche un trenino, chiamato Va…lentino, su cui si può salire gratuitamente per scoprire la nuova Amatrice: passa da Viale Padre Minozzi, lungo il quale si trovano ...