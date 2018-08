Altro che flessibilità | l’italiano medio vuole ancora il posto fisso

vanityfair

: Ricordate Conte, Salvini e i sovranisti chiacchieroni sulla svolta ottenuta in Ue?SOLO PROPAGANDA. In realtà l’Ital… - maumartina : Ricordate Conte, Salvini e i sovranisti chiacchieroni sulla svolta ottenuta in Ue?SOLO PROPAGANDA. In realtà l’Ital… - mariannamadia : Cara Ministra Bongiorno, la sua 'concretezza' non è altro che l’attuazione della nostra 'fumosa' riforma: lei sta u… - PediciniM5S : .@SergioCosta_min era in vacanza in Cilento, ha notato chiazze di sapone, ha fotografato lo sversamento e la Guardi… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) In un’epoca dove laè requisito fondamentale per adattarsi al cambiamento, l’italianorimane fermo, granitico, nella convinzione che ilsiala chimera, da desiderare sempre e comunque. Proprio come faceva Checco Zalone nel film «Quo Vado» (sopra un frame del film). Perché secondo un’indagine di Swg – società specializzata in progettazione e realizzazione di ricerche di mercato – il contratto stabile rimane fondamentale per un italiano su due (49 per cento) e importante, per quanto non prioritario per uno su tre (39 per cento). LEGGI ANCHEGli stipendi in Italia? Bassi e iniqui Il 67 per cento degli italiani (+6 per cento rispetto al 2016) ritiene che un lavoro stabile sia fondamentale per costruire un futuro meno carico di apprensioni o con qualche possibilità in più di progettare acquisti o vacanze; percentuale in calo ...