Allerta meteo Lombardia | il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro

Allerta meteo Veneto : stato di criticità per forti temporali : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 8.00 di domani, sabato 25 agosto, alle ore 16.00 di domenica 26 agosto, per possibili situazioni di ...

Allerta meteo : la Protezione Civile lancia un comunicato per Calabria e Sicilia : Le condizioni meteorologiche della nostra penisola sono state piuttosto instabili negli ultimi giorni. L'estate ha subito una brusca interruzione per via di alcune perturbazioni che hanno portato dei temporali sparsi a macchia di leopardo su tutta la penisola italica. Benché al nord le temperature siano state leggermente sopra la media, ci sono stati parecchi rovesci di un'intensità ragguardevole che si andranno ad acuire durante il corso dei ...

Allerta meteo Liguria : criticità “gialla” per forti temporali e venti fino a 100 km/h : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo emanata da ARPAL: GIALLA PER temporali sui bacini piccoli e medi delle ZONE B – C – D – E dalle 20.00 di OGGI, venerdì 24 agosto, alle 23.59 di DOMANI, sabato 25 agosto Nella mattinata di domani verranno effettuate ulteriori valutazioni sulla fase di uscita dell’Allerta, che potrebbe riguardare anche la prima parte della giornata di domenica. LA ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali “di forte intensità” : “Per la giornata di sabato 25 agosto sono previste condizioni di instabilità già nelle prime ore del mattino con temporali, localmente di forte intensità, che interesseranno prevalentemente le pianure prospicienti il fiume Po. A partire dal pomeriggio sono inoltre previste linee temporalesche organizzate, anche di forte intensità, più probabili sui settori romagnoli. Dalla sera di sabato, un ulteriore impulso di aria umida e instabile ...

Allerta meteo - altra giornata di fenomeni estremi al Sud : forte maltempo - attenzione ai violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Protezione Civile - Allerta meteo arancione in Sicilia e Calabria : Il dipartimento della Protezione Civile ha annunciato per oggi, 24 agosto, un'allerta meteo arancione in molte zone della Sicilia e Calabria.

Allerta meteo Sicilia - il sindaco di Canicattì (Agrigento) : “Non uscite di casa” : “Evitate di uscire di casa o fatelo solo per effettiva necessità“: lo ha chiesto il sindaco di Canicattì (Agrigento), Ettore Di Ventura, ai suoi concittadini. L’appello del primo cittadino consegue all’ avviso di Allerta Meteo arancione emanato dalla Protezione civile: sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco o di rovesci di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da frequenti ...

Maltempo : Milano - attivata Allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano da questa notte per il passaggio di una perturbazione con possibili temporali intensi. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale, al centro di via Drago, per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Lo comun

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione a Catania - piogge e venti forti : A seguito delle avverse condizioni metereologiche previste anche a Catania, fino alle ore 24 di domani, con rischio di piogge e forti venti, la Prefettura di Catania ha emanato un avviso di Allerta rischio idrogeologico con livello di criticità giallo-arancione, con un livello di operatività dichiarata di attenzione/preallarme. La Protezione Civile comunale sta eseguendo le disposizioni del piano di prevenzione. Si allegano copia dei documenti ...

Allerta meteo arancione a Reggio Calabria domani - Venerdì 24 Agosto. Il Comune avvisa i cittadini - ecco i consigli utili : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice giallo fino alle ore 24:00 di oggi giovedi 23 agosto 2018 e di Allertamento livello arancione, dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di domani venerdi 24 agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla ...

Allerta meteo Lombardia : criticità a Milano - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano da questa notte per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre a partire da stanotte, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate ...

Allerta meteo - pesantissimo avviso della protezione civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione sul Tirreno meridionale determinerà dalle prossime ore condizioni di spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane, mentre al nord correnti di aria più fredda proveniente dal nord-atlantico determineranno nel pomeriggio di oggi e domani condizioni di maltempo con rovesci o temporali, anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta meteo Piemonte : criticità gialla nel Nord della Regione : Allerta gialla, per la previsioni di forti temporali, sul Nord del Piemonte. Le aree a rischio di locali allagamenti e frane, indicate nel bollettini di vigilanza meteorologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) saranno sia le zone alpine e prealpine delle province di Novara, Verbania e Vercelli, sia la pianura che riguarda 6 province su 8. Tempo “molto perturbato” anche sabato pomeriggio, avvisa Arpa nel ...

Allerta meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...