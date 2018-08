Allerta meteo Genova | sospese tutte le operazioni al cantiere di ponte Morandi

MALTEMPO LIGURIA - Allerta meteo GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - pioggia e vento oltre i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Allerta meteo su Genova : “Per ora non si amplia la zona rossa” : “Continuano le operazioni di rimozione dall’alveo fino alle 20 di questa sera quando poi sarà sgombrato per ragioni di sicurezza. Non c’è revisione della zona rossa che è già sufficientemente ampia in assenza di persone per eventuali crolli o cedimenti”. Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti oggi nel punto stampa nel quale sono state ...

Maltempo - la protezione civile ha diramato l'Allerta meteo per le prossime ore : Sulla base dei fenomeni in atto allerta gialla su gran parte del Paese. Inoltre la protezione civile ha valutato per oggi...

Allerta meteo Reggio Calabria - criticità arancione prorogata anche a Sabato 25 Agosto : il Comune avvisa i cittadini - “in viaggio solo se necessario” : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice arancione fino alle ore 24:00 di domani Sabato 25 Agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile : non mettersi in ...

Maltempo Pisa - Allerta meteo : annullati i fuochi d’artificio : “La Protezione Civile ha, questa mattina, inviato l’avviso di criticità Codice Giallo per pioggia e temporali forti dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani e per vento e mareggiate dalle 18 alle 23.59 di domani”. Lo rende noto il Comune di Pisa annunciando che lo spettacolo pirotecnico previsto per domani sera sul Lungomare di marina di Pisa è stato annullato e rinviato al 15 settembre. L'articolo Maltempo Pisa, allerta ...

Allerta meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Allerta meteo Lombardia : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Nuovi forti temporali sono previsti a Milano nelle prossime ore. Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticita’ regionale ordinaria (codice giallo) a partire dalle ore 14 di domani, sabato 25 agosto. I temporali forti avranno maggiore intensita’ nelle ore serali. Il Comune di Milano ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare ...

Allerta meteo Veneto : stato di criticità per forti temporali : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 8.00 di domani, sabato 25 agosto, alle ore 16.00 di domenica 26 agosto, per possibili situazioni di ...

Allerta meteo : la Protezione Civile lancia un comunicato per Calabria e Sicilia : Le condizioni meteorologiche della nostra penisola sono state piuttosto instabili negli ultimi giorni. L'estate ha subito una brusca interruzione per via di alcune perturbazioni che hanno portato dei temporali sparsi a macchia di leopardo su tutta la penisola italica. Benché al nord le temperature siano state leggermente sopra la media, ci sono stati parecchi rovesci di un'intensità ragguardevole che si andranno ad acuire durante il corso dei ...

Allerta meteo Liguria : criticità “gialla” per forti temporali e venti fino a 100 km/h : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo emanata da ARPAL: GIALLA PER temporali sui bacini piccoli e medi delle ZONE B – C – D – E dalle 20.00 di OGGI, venerdì 24 agosto, alle 23.59 di DOMANI, sabato 25 agosto Nella mattinata di domani verranno effettuate ulteriori valutazioni sulla fase di uscita dell’Allerta, che potrebbe riguardare anche la prima parte della giornata di domenica. LA ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali “di forte intensità” : “Per la giornata di sabato 25 agosto sono previste condizioni di instabilità già nelle prime ore del mattino con temporali, localmente di forte intensità, che interesseranno prevalentemente le pianure prospicienti il fiume Po. A partire dal pomeriggio sono inoltre previste linee temporalesche organizzate, anche di forte intensità, più probabili sui settori romagnoli. Dalla sera di sabato, un ulteriore impulso di aria umida e instabile ...

Protezione Civile - Allerta meteo arancione in Sicilia e Calabria : Il dipartimento della Protezione Civile ha annunciato per oggi, 24 agosto, un'allerta meteo arancione in molte zone della Sicilia e Calabria.

Allerta meteo Sicilia - il sindaco di Canicattì (Agrigento) : “Non uscite di casa” : “Evitate di uscire di casa o fatelo solo per effettiva necessità“: lo ha chiesto il sindaco di Canicattì (Agrigento), Ettore Di Ventura, ai suoi concittadini. L’appello del primo cittadino consegue all’ avviso di Allerta Meteo arancione emanato dalla Protezione civile: sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco o di rovesci di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da frequenti ...