Allegri : "Ronaldo in campo contro la Lazio - ma gli capiterà anche di stare in panchina" : 'Nel momento in cui Ronaldo ha segnato quel meraviglioso gol in rovesciata s'è instaurato un rapporto d'affetto e stima con i tifosi: ha scelto la Juventus anche per questo'. Aspettando il debutto di ...

Allegri : "Anche CR7 andrà in panchina" : 'Ora Ronaldo gioca ma capiterà anche che andrà in panchina per fare mezz'ora . Un giorno pure lui dovrà rifiatare, come è successo l'anno scorso a Madrid, dove c'è stata unì'ottima gestione'. Così ...

Allegri : 'Real forte anche senza Ronaldo'. Chiellini : 'CR7 una scossa' : WASHINGTON DC , Stati Uniti, - 'Ci aspetta una nuova stagione, si parte alla pari degli altri e per vincere servono sacrificio, rispetto e cuore. La tecnica ce l'abbiamo ma se mancano queste cose è ...

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...

Premio miglior tecnico - nella lista anche Allegri : C’è anche l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella lista resa nota oggi dalla Fifa per il Premio di ‘tecnico dell’anno’. Fra gli altri nomi spiccano quelli di due campioni del mondo, da giocatori, del 1998: Didier Deschamps, che si è ripetuto da ct guidando la Francia al trionfo a Russia 2018, e Zinedine Zidane, che a maggio ha vinto la sua terza Champions consecutiva con il Real Madrid. Zidane è ...

Allenatore dell'anno 2018 - 11 nominations : c'è anche Max Allegri : C'è chi ha vinto il Mondiale e chi ha vinto la Champions, qualche sorpresa e i soliti noti. E infine anche chi ha vinto il settimo scudetto di fila con la Juve: Max Allegri, infatti, è stato inserito ...