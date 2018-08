Alessandro Sallusti zittisce Laura Boldrini | ' La verità sulle donne della Diciotti'

Giuseppe Conte - il violentissimo attacco di Alessandro Sallusti : 'L'Italia naufraga - sali a bordo c***' : 'Presidente Giuseppe Conte , vada a bordo caz***'. La citazione è nota e rimanda al famigerato ordine del comandante De Falco al collega Schettino , la notte del disastro del naufragio della Costa ...

Alessandro Sallusti : 'Il piano di Salvini con Di Maio per spartirsi l'Italia' : Distanze sempre più difficili da colmare. Sono quelle che si sono aperte tra Lega e Forza Italia a partire dal 'caso Foa'. E Alessandro Sallusti , nell'editoriale su Il Giornale , si chiede i motivi ...

Matteo Salvini - il diktat di Alessandro Sallusti al leghista : 'Scegli : o con noi o contro di noi' : Per Matteo Salvini è arrivata l'ora di fare i conti con i nodi politici irrisolti tra il governo con il Movimento Cinque Stelle e la coalizione di centrodestra. Come gli ricorda Alessandro Sallusti ...

Alessandro Sallusti sbrocca con Matteo Salvini : 'Ma chi fai entrare al Viminale' : La 'sparata' non è stata solo una 'sparata' una delle tante boutade , o armi di 'distrazione' di massa, buttate lì da Matteo Salvini in questi giorni per prendere tempo mentre la macchina del governo ...