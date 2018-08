Alcol | bere un drink al giorno aumenta il rischio di sviluppare 23 problemi di salute

Salute : bere troppo Alcol o non berne affatto associato al rischio demenza : Una ricerca pubblicata su “The BMJ today” e condotta presso l’Inserm in Francia e la University College di Londra ha rilevato che bere troppo alcol (oltre 14 unità alcol iche a settimana, dove una unità alcol ica è pari a circa 12,5 grammi di etanolo) o l’astenersi completamente dal consumo di alcol ici durante la mezza età è associato a un rischio maggiore di ammalarsi di demenza negli anni successivi. Il risultato è emerso ...

Michelle Hunziker ubriaca - il video dell’Alcol test : “Mio marito mi ha fatto bere di brutto” : Pubblica un video per i suoi follower su Instagram in cui preannuncia di volere fare “il test” anche se, avverte, “mio marito mi ha fatto bere di brutto”. Poi Michelle Hunziker si allontana dall’inquadratura e sui suoi tacchi 12 solleva la gamba destra toccandosi il naso con la mano, per poi scoppiare in una fragorosa risata. Un video che ha fatto il giro della rete e che racconta il frammento ...