Al via oggi il Costa Dei Trulli Festival

viaggio sola - Rai Movie/ Curiosità sul film con Margherita Buy e Stefano Accorsi (oggi - 23 agosto 2018) : Viaggio sola, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 agosto 2018. Nel cast: Margherita Buy, Stefano Accorsi e Gianmarco Tognazzi, alla regia Maria Sole Tognazzi. (Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:52:00 GMT)

viaGGIO SOLA/ Su Rai Movie il film con Margherita Buy e Stefano Accorsi (oggi - 23 agosto 2018) : VIAGGIO SOLA, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 agosto 2018. Nel cast: Margherita Buy, Stefano Accorsi e Gianmarco Tognazzi, alla regia Maria Sole Tognazzi. (Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:36:00 GMT)

Migranti - nave Diciotti : Toninelli "oggi soluzione"/ Ultime notizie - Viminale smentisce : Saviano "177 ostaggi" : nave Diciotti a Catania: Toninielli, 'oggi soluzione per 177 Migranti a bordo'. Viminale smentisce, Salvini "serve risposta Ue': attacco di Saviano.

Migranti - nave Diciotti : Toninelli “oggi soluzione”/ Ultime notizie - Viminale smentisce : Saviano “177 ostaggi” : nave Diciotti a Catania: Toninielli, "oggi forse soluzione per 177 Migranti a bordo". Viminale smentisce, Salvini “serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:23:00 GMT)

Calendario Serie C/ Diretta - oggi l'Assemblea di Lega : l'inizio del campionato è rinviato? : Mercoledì 22 agosto si terrà l'Assemblea di Lega Pro: il presidente Gabriele Gravina ha già comunicato che con tutta probabilità si deciderà di posticipare la compilazione del Calendario(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 05:50:00 GMT)

Attilio Viviani - il fratellino di Elia : “Oggi torno in pista dopo l’Ungheria. Diventare come lui? Mi serve esperienza” : Oggi Viviani scenderà in pista. Non parliamo di Elia, splendido vincitore della Classica di Amburgo due giorni fa dopo aver disputato degli Europei da protagonista, ma di suo fratello minore. Attilio, reduce dal Giro di Ungheria su strada dove ha macinato 1000 chilometri in cinque giorni, sarà infatti protagonista agli Europei U23 su pista che iniziano oggi ad Aigle (Svizzera). Il 21enne, capace di vincere l’oro nello scratch durante la ...

Domani la consegna dei primi 11 alloggi agli sfollati. via alla messa in sicurezza : Concluse le operazioni di recupero delle vittime, il lavoro dei vigili del fuoco ora si concentra sulla bonifica della zona del disastro, anche per sgomberare il letto del torrente Polcevera prima che ...

Black or white - Rai 1/ Curiosità sul film con Kevin Costner e Octavia Spencer (oggi - 17 agosto 2018) : Black or white, il film drammatico in onda su Rai 1 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Kevin Costner, Gillian Jacobs e Octavia Spencer, alla regia Mike Binder. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Crollo ponte Genova - le immagini del viadotto Morandi che “poggia” sulle case di via Fillak : Stanno facendo il giro del web le immagini che mostrano come la parte ancora in piedi del ponte Morandi di Genova si "poggi" sugli edifici sottostanti, che sono stati costruiti prima del viadotto. Da queste case sono state evacuate circa 700 persone per evitare pericoli in caso di ulteriori crolli della struttura.Continua a leggere

Genova - quei tetti a pochi centimetri dal viadotto. Le foto del Ponte Morandi dal ’63 ad oggi : la costruzione nata sui palazzi : Nei frame catturati da un filmato storico, quelle case erano già lì nel 1963 quando sono iniziati i lavori del Ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto 2018. Un Ponte definito all’avanguardia ma fragile, bisognoso di continue manutenzioni. Nel clima ottimista degli anni Sessanta, del boom economico, però, tutto sembrava possibile per la tecnologia e la creatività italiana. Anche costruire a pochi centimetri ...

BLACK OR WHITE/ Su Rai 1 il film con Kevin Costner e Octavia Spencer (oggi - 17 agosto 2018) : BLACK or WHITE, il film drammatico in onda su Rai 1 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Kevin Costner, Gillian Jacobs e Octavia Spencer, alla regia Mike Binder. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:35:00 GMT)

ATP Cincinnati 2018 : Raonic ai quarti. Djokovic e Federer rinviati per pioggia : E' stata la pioggia la vera protagonista del giovedì al Western & Southern Open, settimo dei nove tornei ATP Masters 1000 , in corso sul cemento di Cincinnati . Solo tre i match conclusi, di cui due ...

MORTE PRESUNTA IN PARADISO/ Su Rai 2 il film con Olivia d'Abo (oggi - 15 agosto 2018) : MORTE PRESUNTA in PARADISO, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Olivia d'Abo, Gavin Houston e Luis Omar O'Farrill, alla regia Mary Lambert. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Diretta / Palio di Siena 2018 streaming video e tv : quarta prova rinviata alle 10! (oggi 15 agosto) : Diretta Palio di Siena 2018, streaming video e tv: quarta prova e prova generale live. E' la vigilia della carriera dell'Assunta: sale la tensione tra le dieci contrade partecipanti(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 09:24:00 GMT)