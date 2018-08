Al Bano e Romina beccati insieme Quella cena a Rimini | tutti soli

AlBano e Romina Power pizzicati a cena insieme : tra i due c’è complicità : Albano e Romina Power sorpresi insieme mentre sono a cena da soli Albano Carrisi e Romina Power sembrano essere sempre più vicini. I due sono stati pizzicati dal settimanale Gente mentre erano a cena insieme. Albano e Romina Power sono stati sorpresi in un hotel di Rimini dove si trovavano per una tappa del tour. […] L'articolo Albano e Romina Power pizzicati a cena insieme: tra i due c’è complicità proviene da Gossip e Tv.

Al Bano si arrampica durante il concerto - Romina Power si spaventa (VIDEO) : Al Bano Carrisi e Romina Power non smettono mai di emozionare il pubblico con le loro canzoni romantiche. In occasione dell’ultimo un concerto svolto a Rimini, però, Romina si è presa un grande spavento. Al Bano, infatti, durante l’esibizione si è arrampicato sui tralicci delle luci del palco cantando per diversi secondi appeso nel vuoto. La decisione del cantante di arrampicarsi sui tralicci delle luci del palco ha spaventato la sua ex ...

Romina "lascia" Al Bano e parte E il cantante resta con la Lecciso : Dopo un lungo periodo passato insieme tra concerti e qualche pausa relax nel buen retiro di Cellino San Marco, le strade tra Romina Power ed Al Bano Carrisi per il momento si dividono. A quanto pare ...

La figlia di Al Bano e Romina in bikini su Instagram (ma per i fan è troppo magra) : Mentre l’amore fra Al Bano e Romina sembra rifiorito, Romina Jr, figlia della coppia, preoccupa i fan su Instagram. La giovane ha postato una foto in bikini, scatenando i commenti dei follower, preoccupati per la sua eccessiva magrezza. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi ha sempre sfoggiato un fisico burroso e tutto curve, ma nell’ultimo periodo è apparsa molto più magra e con diversi chili in meno. Una ...

Romina fugge da Al Bano e torna a Los Angeles. La Lecciso scomparsa : Romina fugge da Al Bano e torna a Los Angeles, lontano dai gossip, ma soprattutto da Loredana Lecciso. La showgirl pugliese, dopo un lungo periodo di lontananza, è tornata nella vita del cantante, postando su Instagram diverse foto che la ritraevano in compagnia di Al Bano. A quanto pare la Power non l’ha presa bene e, pochi giorni dopo, ha deciso di partire per gli Stati Uniti. Negli ultimi mesi i due ex coniugi si sono avvicinati sempre ...

Brivido al concerto per Al Bano. Il cantante spaventa Romina : "Scendi" : Chissà cosa avrà pensato Romina Power quando Al Bano Carrisi ha deciso di scavalcare l"impalcatura delle luci del palco e di cantare per diversi secondi appeso nel vuoto. Un gesto che ha entusiasmato i fan, che su Facebook hanno condiviso il video della performace del cantante, ma che avrebbe spaventato la Power.L"ultimo concerto a Rimini (dopo quello annullato a luglio) della coppia più famosa della musica italiana è stato percorso da un ...

Romina Carrisi dimagrita per un problema di salute. La figlia di Al Bano : «Mangio solo riso e zucchine» : Romina Carrisi dimagrita a causa di un problema di salute. Non è difficile notare la perdita di peso avvenuta negli ultimi mesi: basta guardare le foto pubblicate su Instagram dalla figlia di...

Romina Carrisi - paura per la figlia di Al Bano : 'Dimagrita troppo' - la verità sulla sua salute : I fan della figlia di Al Bano e Romina , che porta il nome della madre cioè Romina Carrisi Power , da mesi sono preoccupati per la drastica trasformazione del suo fisico. È subito balzato agli occhi ...

“Cosa ti succede?”. Paura per Romina Jr. - la figlia di Al Bano e Romina : Soltanto qualche settimana fa Romina Power, figlia di Al Bano e Romina, era tornata a far parlare di sé dopo qualche mese di assenza dalle pagine delle testate raccontandosi e parlando, in particolar modo, del suo futuro. Compiuti ormai i 30 anni, aveva infatti spiegato di volersi prendere una pausa dalla recitazione per occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo ...