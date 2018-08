“Aiuto!” Violentata da uno straniero in spiaggia Il dramma di una 15enne dopo una notte

caffeinamagazine

: Violentata e picchiata dal suo ex, un ispettore capo della Polizia, chiede aiuto per avere giustizia… - PietroLeonexxx : Violentata e picchiata dal suo ex, un ispettore capo della Polizia, chiede aiuto per avere giustizia… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Si torna a parlare di violenza sessuale. Solo qualche giorno fa la notizia di un incesto tra padre e figlia da cui sarebbe nata una bambina ha fatto il giro del web. Una terribile verità raccontata da una giovane donna, su cui la Procura di Lecce ha deciso di far luce con l’apertura di un’indagine. Il presunto orco è già iscritto nel registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia. La vicenda, estremamente delicata e complessa, si sarebbe consumata in un paese del sud Salento. Sui particolari gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Da quel che è trapelato, è stata la giovane mamma a denunciare il padre a distanza di circa dieci anni dai fatti,essersi trasferita fuori provincia. Lontana dal padre, e trovato l’amore, ha avuto il coraggio di raccontare al suo angelo custode le ombre del passato. Ingombrante, ...