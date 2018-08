“Aiuto” Puglia sotto choc | bimbo muore a casa Cosa è successo

caffeinamagazine

(Di venerdì 24 agosto 2018) Un’altrodi due anni è morto soffocato da un boccone andatogli di traverso, forse un acino d’uva. Èa Leporano, in provincia di Taranto. Il piccolo è stato soccorso e condotto nella vicina guardia turistica ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. La tragedia ricorda in maniera impressionante quella costata la vita alla piccola Maria Chiara, meno di venti giorni fa mentre era in spiaggia con i genitori nella marina di Lizzano, una manciata di chilometri dal luogo della tragedia odierna. Pochi mesi fa un’altra bimba di tre anni di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, è morta per lo stesso motivo. La piccola è deceduta nella serata di lunedì 7 maggio a causa di un acino d’uva. Inutile la disperata corsa in ospedale e il ricovero d’urgenza della piccola, le sue condizioni ...