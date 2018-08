“Addio” Musica in lutto per la morte del chitarrista | il ricordo dei colleghi

caffeinamagazine

(Di venerdì 24 agosto 2018) L’exdei Lynyrd Skynyrd, Ed King, pioniere del rock e autore della hit “Sweet Home Alabama”, è morto a 68 anni. L’annuncio è arrivato sul suo account ufficiale di Facebook. Nel post si legge che King è deceduto mercoledì nella sua casa, senza fare accenno alle cause, ma secondo la rivista “Rolling Stone” il musicista combatteva da tempo contro un cancro ai polmoni. “È con grande dispiacere che annunciamo ladi Ed King, scomparso nella sua casa di Nashville, nel Tennessee, il 22 agosto 2018” si legge su Facebook. “Ringraziamo i suoi numerosi amici e fan per il loro amore e sostegno a Ed durante la sua vita e la sua carriera”. King si era unito ai Lynyrd Skynyrd nel 1972 e aveva suonato nei primi tre dischi del gruppo: Lynyrd Skynyrd (Pronounced Leh-nerd Skin-nerd), Second Helping e Nuthin’ Fancy. Oltre ...