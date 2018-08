Addio bagaglio a mano gratuito sui voli Ryanair | le novità introdotte dalla compagnia

huffingtonpost

(Di venerdì 24 agosto 2018) Si chiude un'epoca per i viaggiatori: laaerea, infatti, ha cambiato ancora una volta le regole sulle valigie. Dal 1° novembre per salire a bordo con un secondo, oltre a una piccola borsa personale, bisognerà sborsare tra 8 e 10 euro a tratta. In alternativa si potrà acquistare l'imbarco prioritario (di 6 euro) che consente – come oggi – di salire in sicurezza con entrambi gli effetti personali. La novità, secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, sarebbe dovuta al tentativo di risolvere alcune problematiche che affliggono la, prima tra tutte quella dei ritardi.Il classico, del peso non superiore ai 10 kg e con determinate dimensioni, era minacciato già da tempo: qualche mese fa,aveva inaugurato una nuova policy, secondo la quale questo doveva essere ...