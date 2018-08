AdArte Calcata Teatro-Cine Festival 2018

Festival AdArte - arriva la quinta edizione : spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche nel borgo di Calcata : “Credi che l’utopia sia qualcosa di impossibile?”, così Igor Mattei e Marina Biondi presentano la quinta edizione del Festival Adarte, in scena a Calcata dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Anche quest’anno, come nella precedente edizione, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche troveranno ospitalità nelle piazze e nei vicoli del centro storico della cittadina in provincia di Viterbo che, per l’occasione, ...