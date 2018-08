A Taranto il set di Six Undergroud

Maltempo - raffineria Taranto : riavvio previsto entro fine settimana : Dopo il fermo nella raffineria di Taranto il 21 agosto scorso in conseguenza di un forte temporale, Eni in una nota smentisce che i fenomeni odorigeni lamentati ieri e oggi siano imputabili agli impianti che sono tutti in fermo totale. Si escludono anche sversamenti di idrocarburi, intesi come perdita di prodotto. La società Ecotaras, che era stata preventivamente allertata, sottolinea Eni, e’ intervenuta per confinare e risolvere il ...