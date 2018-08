A due anni dal terremoto nel centro Italia | la prevenzione è ancora una ‘chimera’

Tifoso Roma condannato per gli scontri di Liverpool/ due anni e mezzo a Daniele Sciusco per disordini violenti : Tifoso Roma arrestato per gli scontri di Liverpool, due anni e mezzo combinati a Daniele Sciusco per disordini violenti prima della gara dello scorso anno in Champions League.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:41:00 GMT)

Leporano - bimbo di due anni soffoca e muore davanti ai genitori per un chicco d’uva : Improvvisa tragedia in un appartamento di Leporano, in provincia di Taranto. Il piccolo avrebbe ingoiato un chicco d'uva e sarebbe morto poco dopo. Inutili i soccorsi del 188: il bimbo, di appena due mesi, è stato trasportato in ospedale ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Terremoto in Centro Italia - due anni dopo : gli speciali tv : 24 agosto 2016 - 24 agosto 2018: a due anni dalla scossa che ha distrutto Amatrice e decine di altri piccoli centri tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Rai ricorda le vittime e fa il punto sulla situazione nelle aree disastrate con alcune finestre e alcuni speciali a opera soprattutto delle testate giornalistiche.In realtà a scendere in campo è la TgR che ha programmato per le 15.00 del 24 agosto uno speciale in onda su Rai 3, tutto dedicato ...

due anni dal sisma che ha sconvolto il centro Italia. La ricostruzione procede a fatica : Teleborsa, - 24 agosto 2016, il terremoto distrugge Amatrice e parte del centro Italia . Restano le criticità, i dubbi degli sfollati sul quando e come potranno rientrare all'interno di un'abitazione, ...

Ingv a due anni dal sisma : avanti studi su pericolosità regione : Roma, 24 ago., askanews, - A due anni dal terremoto del 24 agosto 2016, che ha colpito Amatrice, Rieti,, Accumoli, Rieti,, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, ed altri comuni limitrofi, l'Istituto ...

A due anni dal terremoto - Orvieto ricorda Barbara e Matteo : Era il 24 agosto alle ore 3.36 una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 distrusse la città di Amatrice. E con essa, anche le vite, insieme a molti altri, di due giovani orvietani Barbara Marinelli e ...

Amatrice - due anni dal sisma : l'orologio simbolo fermo alle 3.36 : Amatrice, askanews, - Sono passati due anni dal terremoto che ha colpito il Centro Italia e in particolare i territori di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto uccidendo 299 persone. l'orologio del ...