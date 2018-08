5 cose che possiamo fare per rendere la nostra casa più green

Dieci cose che non sapevi su Alex Zanardi : Zanardi torna a correre. Questa volta nello sport che gli ha procurato l’amputazione alle gambe. Ecco cosa ha svelato prima...

Perché le cose potrebbero mettersi davvero male per Trump : C'è un rischio concreto di impeachment? L'impeachment, lo ricordiamo, è una procedura politica e non giuridica. Perché venga avviata, è sufficiente la maggioranza semplice della camera dei deputati. ...

cosenza - parla un superstite : "Sono salvo perché mi sono aggrappato a una roccia" : Giorgio ha 30 anni ed è uno degli escursionisti che sono stati colti dalla piena del torrente a Raganello

Civita (cosenza) - gruppo di escursionisti travolti da torrente : almeno 10 morti - ricerche continuano : Alcuni escursionisti sono rimasti bloccati, a causa delle avverse condizioni meteo, nella gola del torrente Raganello: 23 le persone salvate, tra loro anche due bambini

Torrente in piena nel cosentino : morti 5 escursionisti - anche una ragazza : Il maltempo uccide in Calabria . escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in proovincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone che stavano ...

Chievo - Sorrentino : 'Scontro con Ronaldo? cose che capitano. Dybala si è scudato. Ecco quanto starò fermo' : Dal fortuito scontro di gioco con Cristiano Ronaldo il portiere del Chievo Verona, Stefano Sorrentino è stato intervistato da Sky Sport poco dopo l'uscita dall'ospedale in cui era stato trasportato per la riduzione della frattura del naso e dove gli è stato diagnosticato anche un colpo di frusta al collo. GLI ESITI - 'Bene, bene,...

Altre cose importanti che ha detto Mattarella a Genova : Roma, 18 ago., askanews, - 'Genova è stata colpita, tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni hanno percorso quel ponte, anche io tante volte anche di recente. È una ...

20 Immagini Che Vi Faranno Rendere Conto Che Alcune cose Sono Più Grandi Di Quello Che Pensate : Il "Generale Sherman", con i suoi 1.487 metri cubi è l'albero più voluminoso del mondo immagine: SilverTPGG/reddit 17. Una turbina a vento rispetto ad un uomo immagine: Paul Cryan, U.S. Geological ...

Ant-Man and the Wasp : 10 cose che potreste non aver notato : ... un film sulle formiche giganti, come proiezione al drive-in improvvisato, ma è molto ponderata anche la presenza di uno spezzone di Animal House , dove Donald Sutherland parla del nostro mondo come ...

Pogba-Mourinho - altra lite : "Ci sono cose che non posso dire" : Alla base del contrasto, ci sarebbe infatti lo sfogo del fresco campione del mondo di fronte ai giornalisti dopo il successo con il Leicester. A chi gli chiedeva il perché del diverso rendimento tra ...

Il governo ci piace per le cose che fa - meno per quelle che annuncia : Un primo giudizio dei cittadini apartitici sul nuovo governo è sicuramente positivo per alcune cose fatte concretamente. Lasciamo da parte gli effetti del mutamento delle regole sui contratti a termine che si potranno vedere solo quando le imprese (e la Confindustria minaccia come al solito fuoco e fiamme mentre dovrebbe supportare riforme per rapporti di lavoro meno precari) nei fatti avranno fatto realizzare le previsioni di meno ...

Nadia Toffa - crollo del ponte Morandi/ “Preghiamo per Genova e perché non succedano più queste cose” : Nadia Toffa, crollo del ponte Morandi: "Preghiamo per Genova e perché non succedano più queste cose". La nota Iena ha dedicato un post su Instagram alla tragedia di ieri(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 08:22:00 GMT)

DIRETTA / Torino cosenza (risultato live 1-0) streaming video e tv : Baselli - che gol! : DIRETTA Torino Cosenza: info streaming video e tv della partita, attesa questa sera allo Stadio Grande Torino e valida per il terzo turno della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:54:00 GMT)

Matteo Gentili : "Con Alessia Prete le cose adesso vanno meglio che nella casa" : Nonostante i due facciano continui viaggi per potersi vedere tra Viareggio e Volvera, e i tanti impegni che incombono tra cui gli studi della giovane 22 enne che sta per prendersi la laurea triennale in economia e statistica. Gentili in un'intervista a Star People News, ha spiegato che questo non consente alla coppia di organizzarsi come vorrebbero: Vedremo a settembre se, compatibilmente con i vari impegni lavorativi, riusciremo a far ...