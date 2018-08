Xiaomi - vendite record “annullate” dal bonus miliardario all’ad : (Xiaomi fa il suo debutto sulla borsa di Hong Kong. Foto: Bobby Yip/Reuters) Pur avendo venduto ben 32 milioni di smartphone nell’ultimo trimestre (contro i 22 milioni dello stesso periodo del 2017), la cinese Xiaomi ha fatto registrare nella sua ultima nota di bilancio, relativa al periodo aprile-giugno, un crollo del margine operativo di 11 miliardi di yuan, pari a 1,6 miliardi di dollari. Il motivo? Un mega bonus di 10 miliardi ...

Xiaomi Mi 8 è ufficiale in Italia : via alle prevendite e consegne dai primi di agosto : In occasione del primo #MiDay Italiano ecco che arriva in Italia il nuovo gioiellino del brand cinese. Xiaomi Mi 8 sbarca sul nostro territorio, per il momento soltanto in prevendita, a un prezzo più o meno in linea con quanto ci si attendeva, prezzo che include inoltre un omaggio un po' bizzarro che poco ci azzecca con lo stesso Mi 8. L'articolo Xiaomi Mi 8 è ufficiale in Italia: via alle prevendite e consegne dai primi di agosto proviene da ...

Xiaomi già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone : Xiaomi sarebbe già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone online. Attuato il sorpasso in Italia a circa 2 mesi dall’arrivo ufficiale. E’ incredibile!!! vendite Smartphone in Italia: Xiaomi già seconda? Xiaomi è già al secondo posto tra le vendite di Smartphone già a questo inizio di 2018. Sono bastati pochi mesi, circa 2, […]

Xiaomi Mi A2 compare in uno store svizzero : vendite al via dall’8 agosto? : Xiaomi Mi A2 compare presso un rivenditore online svizzero: consegne a partire dell'8 agosto e prezzo di circa 280 euro, con la scheda tecnica di Xiaomi Mi 6X. L'articolo Xiaomi Mi A2 compare in uno store svizzero: vendite al via dall’8 agosto? proviene da TuttoAndroid.