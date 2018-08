Xbox One X | Xbox Live e Xbox Game Pass a $35 al mese? Ecco Xbox All Access

L'obiettivo di Microsoft per la prossima generazione di Xbox : mettere i fan al primo posto : Questa generazione di hardware sta iniziando il percorso graduale verso il tramonto e ci sono già molte voci sulla prossima grande console di Microsoft, con nomi in codice come "Scarlett" che appaiono in rete da qualche tempo.Alla Gamescom 2018, DualShockers ha chiesto al General Manager di Xbox Games Marketing Aaron Greenberg, quali sono i più grandi insegnamenti ricevuti da questa generazione che saranno riportati nella prossima."Penso che la ...

Brawlhalla : dopo il successo per PS4 e PC il gioco uscirà per Xbox One e Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che Brawlhalla, il suo gioco di combattimento free-to-play con più di 15 milioni di giocatori su PC e sistemi di intrattenimento PlayStation 4, sarà disponibile per Xbox One e Nintendo Switch dal 6 Novembre.

Xbox Game Pass è l'app ufficiale per smartphone e tablet Android : Xbox Game Pass è un'applicazione che permette di sfogliare il catalogo di giochi e di cercarne e scaricarne di nuovi sulla console Xbox One dal dispositivo mobile. L'app offre un accesso illimitato a oltre 100 fantastici giochi al prezzo di € 9,99 al mese, inclusi i titoli in esclusiva Xbox giocabili il giorno del rilascio, titoli indipendenti e classici, scaricabili anche da remoto.

Un video gameplay di Devil May Cry 5 mostra l'impressionante versione Xbox One X : Devil May Cry 5 ha finalmente ricevuto una data di uscita ed è attualmente giocabile alla Gamescom 2018 di Colonia. Dualshockers ha pubblicato un interessante filmato che mostra l'atteso gioco in versione Xbox One X.Stando a quanto emerso dalla prova, il titolo in questa versione sembra davvero impressionante, con un alto livello di dettaglio e una grande fluidità, il che testimonia l'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori.Qui di seguito potete ...

La Dark Souls Trilogy uscirà questo autunno solo per PS4 e Xbox One : Se avete esitato a calarvi nella saga dei "Souls" e avete visto scorrere davanti agli occhi tutte le edizioni dei vari titoli con le rispettive espansioni, ora si presenta un'occasione davvero interessante per far vostra la trilogia completa, DLC inclusi.Come riporta Comicbook Bandai Namco annuncia infatti la Dark Souls Trilogy, in uscita per il 19 ottobre su PS4 e Xbox One. Si tratta, come possiamo facilmente intuire, di un unico cofanetto ...

Microsoft : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 per Xbox One : Xbox, da sempre in prima linea all’interno dei maggiori eventi internazionali, occasioni uniche per stabilire un rapporto più diretto con i fan di tutto il mondo, a Gamescom ospita all’interno del proprio booth una selezione esclusiva e diversificata di videogame, con ben 25 titoli giocabili a disposizione dei gamer. Tutte le novità in arrivo su Xbox One dalla Gamescom 2018 Dai frenetici action game agli adrenalinici ...

Gamescom 2018 : Hunt : Showdown in arrivo su Xbox One come parte di Xbox Game Preview : Iniziamo questa conferenza Microsoft con ottime notizie per gli utenti Xbox, è stato infatti annunciato che Hunt: Showdown arriverà anche sulle console Microsoft. Parliamo di un FPS con elementi PvE e PvP in cui delle squadre da due giocatori devono andare a caccia di mostri facendo attenzione anche agli altri avversari umani, da quello che abbiamo potuto vedere dal trailer (che trovate alla fine di questa news) la cooperazione rivestirà un ...

Gamescom 2018 : Trials Rising arriva a febbraio su PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : In occasione di Gamescom, Ubisoft ha annunciato che Trials Rising, il nuovo capitolo dell'avvincente serie in motocicletta Trials, sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 febbraio 2019 su sistemi di intrattenimento PlayStation®4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, su Nintendo SwitchTM e PC Windows. I giocatori selezionati per partecipare alla Closed Beta potranno provare la competizione multiplayer dal 13 al 16/17 ...

L'uscita di Overkill's The Walking Dead per PS4 e Xbox One slitta al prossimo anno : Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state posticipate dal loro rilascio previsto per il 6 novembre in Nord America e l'8 novembre in Europa al febbraio 2019 in tutto il mondo, ha annunciato Starbreeze. La versione per PC sarà comunque rilasciata il 6 novembre. "505 Games, che detiene i diritti di pubblicazione della versione console di Overkill's The Walking Dead, slitta al 2019 su Xbox One e PS4."

Shenmue I & II disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e PC : Preparatevi ad immergervi nuovamente in una delle saghe più richieste nella storia di SEGA; Shenmue I & II è ora disponibile in versione fisica e digitale per Playstation 4 e Xbox One e in versione solo digitale per PC. Shenmue I & II arriva oggi La re-release di Shenmue I & II è la versione definitiva di questi classici, che mantengono intatte tutte le caratteristiche originali come il coinvolgente ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando inizierà la beta della modalità Blackout su Xbox One e PC : Treyarch ha rivelato quando arriverà la beta della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 su PC e Xbox One. Come segnala Dualshockers, l'attesa modalità battle royale sarà disponibile in fase beta sulle due piattaforme il prossimo 14 settembre.Non sappiamo molto della beta di Blackout, sappiamo solo che includerà versioni Solo, Duo e Quads di Battle Royale e che mostrerà personaggi, armi e mappe basate su giochi precedenti della serie ...

Hollow Knight arriva nel 2019 su PS4 e Xbox One in un'edizione fisica : Lo studio indipendente Team Cherry ha annunciato oggi che Hollow Knight, il loro titolo di successo per Nintendo Switch, sarà disponibile anche per Xbox One e PS4 nel corso della primavera del 2019 in una edizione fisica.Il gioco sarà pubblicato da Skybound Games, che si occuperà inoltre di portare anche Death's Gambit di White Rabbit su Xbox One e Nintendo Switch tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019. Anche questa produzione sarà ...