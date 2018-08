blogo

: Wynona Rider: 'Vi giuro che io e Keanu Reeves siamo sposati da 26 anni' (video) - SeeLallero : Wynona Rider: 'Vi giuro che io e Keanu Reeves siamo sposati da 26 anni' (video) - gossipnewsapp : Wynona Rider: 'Vi giuro che io e Keanu Reeves siamo sposati da 26 anni' (video) - gossipblogit : Wynona Rider: 'Vi giuro che io e Keanu Reeves siamo sposati da 26 anni' (video) -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Era il 1992 quando in tutte le sale cinematografiche usciva Dracula di Bram Stoker, film diretto da un pilastro della cinepresa: Francis Ford Coppola. I protagonisti della pellicola furono Winona Ryder e. Tra le riprese del film, è presente una scena in cui i due attori (che intepretavano Mina Murray e Jonathan Harker) si sposano, come da copione.A raccontare un curioso particolare è l’attrice che, a distanza di ben 26, fa una rivelazione clamorosa: il regista ha usato un vero prete rumeno per sposare i personaggi che lei estavano interpretando. La scena avrebbe così sancito un matrimonio nella vita reale tra i due attori. prosegui la lettura: "Viche io eda 26" () pubblicato su Gossipblog.it 23 agosto 2018 15:54.