Winston-Salem | semaforo rosso per Berrettini | ai quarti sarà Chung-Carreno Busta

ATP Winston -Salem – Berrettini ko - Chung batte l’italiano in tre set e vola ai quarti : Hyeon Chung batte in tre set agli ottavi di finale del torneo ATP di Winston-Salem l’italiano Matteo Berrettini Matteo Berrettini esce a testa alta, ma sconfitto, dall’ottavo di finale contro Hyeon Chung che l’ha visto protagonista al torneo ATP Winston-Salem . Il tennista italiano, numero 60 al mondo, si aggiudica solo il terzo set sul parziale di 6-3, ma lascia all’avversario la prima e la seconda frazione di gioco ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede a Hyeon Chung negli ottavi di finale : Matteo Berrettini (n.60 del mondo) lotta strenuamente ma deve cedere in tre set al sudcoreano Hyeon Chung (n.23 del mondo) negli ottavi di finale dell’ATP di Winston-Salem (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 1 ora e 50 minuti di partita. Un match in cui Matteo è stato capace di reagire ad un primo parziale molto complesso ma poi, nella terza frazione, ha dovuto alzare bandiera bianca al ...