Winston-Salem | Berrettini ko a 3 o turno

ATP Winston-Salem – Berrettini ko - Chung batte l’italiano in tre set e vola ai quarti : Hyeon Chung batte in tre set agli ottavi di finale del torneo ATP di Winston-Salem l’italiano Matteo Berrettini Matteo Berrettini esce a testa alta, ma sconfitto, dall’ottavo di finale contro Hyeon Chung che l’ha visto protagonista al torneo ATP Winston-Salem. Il tennista italiano, numero 60 al mondo, si aggiudica solo il terzo set sul parziale di 6-3, ma lascia all’avversario la prima e la seconda frazione di gioco ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede a Hyeon Chung negli ottavi di finale : Matteo Berrettini (n.60 del mondo) lotta strenuamente ma deve cedere in tre set al sudcoreano Hyeon Chung (n.23 del mondo) negli ottavi di finale dell’ATP di Winston-Salem (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 1 ora e 50 minuti di partita. Un match in cui Matteo è stato capace di reagire ad un primo parziale molto complesso ma poi, nella terza frazione, ha dovuto alzare bandiera bianca al ...

Winston-Salem - Berrettini al 3° turno : Matteo Berrettini si qualifica al terzo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in North Carolina. Il 22enne romano numero 60 del ranking mondiale ha superato per 7-5 6-3 il georgiano Nikoloz ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Matteo Berrettini supera Nikoloz Basilashvili ed è agli ottavi di finale! : Prosegue la corsa di Matteo Berrettini, che ha centrato l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem. Il Tennista romano si è sbarazzato in due set del georgiano Nikoloz Basilashvili, battuto con il punteggio di 7-5 6-3. Un match più complicato di quanto non dica il punteggio, ma risolto grazie con cinismo e con la solita capacità di Matteo di mantenere la concentrazione anche nei momenti più delicati. La partita era ...

ATP Winston-Salem - Berrettini vola agli ottavi : battuto Basilashvili : Ai sedicesimi di finale del torneo Atp di Winston-Salem Matteo Berrettini approda agli ottavi dopo aver battuto in due set Nikoloz Basilashvili Matteo Berrettini vince in due set, in un’ora e venti minuti, ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Winston-Salem. Il tennista italiano, numero 60 al mondo, ha battuto con i parziali di 7-5 | 6-3 il georgiano Nikoloz Basilashvili. Berrettini vola perciò agli ottavi di finale del torneo ...

Winston-Salem - Cecchinato e Seppi subito fuori. Avanza Berrettini : Dopo l'infortunio alla spalla patito nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati si è ritirato il numero uno del seeding, il belga n.10 del mondo David Goffin.

Tennis - Winston-Salem : Berrettini passa - ko Cecchinato : In campo tra poco Andreas Seppi : il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry , n.42,. Djokovic re di Cincinnati Nadal e Halep ancora in vetta Djokovic trionfa ...

Tennis - Berrettini avanti a Winston Salem - fuori Cecchinato e Seppi : Entrato direttamente al secondo turno, il 25enne palermitano n.22 al mondo e quarta testa di serie è stato battuto 6-3 6-4 dal 28enne tedesco Jan-Lennard Struff , n.52, . fuori al secondo turno anche ...

In campo tra poco Andreas Seppi: il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry , n.42, .