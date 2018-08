Windsurf – Alessandro Iotti Campione Europeo IFCA Slalom Junior

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) A Bol, Croazia; Bruno Martini terzo nel “Grand Prix Craotia”. In Polonia Nicolò Renna è terzo ai Campionati Europei RS:X categoria youth; da giovedì regate in Gold Fleet e sabato assegnazione dei titoli continentali Nuovi importanti allori per il Circolo Surf Torbole, grazie ai risultati dei suoi giovani atleti, che in tutte le classi (Techno, RS:X e ora anche Funboarde Coppa del Mondo) continuano a conquistare prestigiosi titoli, che danno lustro e rendono ancor più particolare il quarantesimo compleanno del circolo presieduto da Armando Bronzetti. Bel titolo(International Funboard Class Association) conquistato dain Croazia dopo aver concluso tre tabelloni diha battuto Tom de Vries (Aruba) e il tedesco Schot. “Nei primi due tabelloni abbiamo ...