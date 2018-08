WhatsApp | perché app come WhatsDog sono pericolose Intanto chiusi migliaia di account

WhatsApp - PERCHÉ APP COME WHATSDOG SONO PERICOLOSE/ Google interviene e le cancella dal Play Store - ma... : WHATSDOG, app per spiare le conversazioni di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

WhatsApp : ecco cos'è Momo e perché fa 'paura' - GizBlog : La celebre app di messaggistica ha ormai raggiunto numeri stratosferici ed è una delle più utilizzate al mondo. Oltre ai tanti benefici che WhatsApp ha portato agli utenti ci sono però alcuni risvolti inquietanti come Momo , l'ultima catena di Sant'Antonio che sta terrorizzando a destra e a manca. ...

Vigilanza e WhatsApp - il "no" di Milano : "Non aderiamo perché abbiamo un rapporto vero con i comitati" : "E' uno schema di lavoro che non si concilia con il nostri sistema organizzativo", ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo. "I piccoli comuni non hanno i municipi come li abbiamo noi"