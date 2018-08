West Nile | 22 casi in Lombardia | avviate le misure

West Nile - l’Iss : “Da Giugno 255 casi - è record in Ue” : Da Giugno 2018 sono stati segnalati in Italia 255 casi confermati di virus West Nile in Italia. Lo evidenzia l’ultimo bollettino di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità pubblicato oggi. I mesi di luglio e agosto hanno fatto registrati il record di casi dal 2012. Dei 255 totali, 103 hanno manifestato sintomi neuro-invasive con 10 decessi (3 in Veneto e 7 in Emilia-Romagna); 112 si sono manifestati con febbre confermata e 40 ...

Virus West Nile - un’altra vittima a Ferrara : “Nel 2018 record di contagi” : Ancora vittime per la febbre del Nilo trasmessa dalla zanzara culex. Il Virus West Nile ha fatto registrare un altro decesso a Ferrara, dove è morta una donna di 88 anni già affetta da altre patologie e ricoverata da tempo nell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Anna di Cona. Contagi anche in altre regioni.Continua a leggere

West Nile - anziana morta a Ferrara : è il 4° decesso in città : Un altro morto anche a Ferrara per il virus West Nile. La quarta vittima in città dall’inizio dell’anno è una donna di 88 anni, già affetta da altre patologie, ricoverata da diversi giorni all’ospedale di Cona. E’ deceduta nella notte. Al momento sono nove i pazienti ricoverati per questa patologia all’ospedale ferrarese: tutti ultra-settantenni, tranne un 58enne in ematologia. L’uomo è tra i due nuovi ...

Sanità - Oms : “Picco di West Nile in Europa - Italia tra le più colpite” : Boom di infezioni da virus del Nilo Occidentale (Wnv) nell’Europa centrale e meridionale, dove “nel 2018 le infezioni sono nettamente aumentate rispetto ai 4 anni precedenti”. A fare il punto sull’emergenza nel Vecchio continente è l’Ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità: al 16 agosto i casi autoctoni di West Nile nell’uomo sono stati 401 con 22 morti, riporta sulla base dei dati ...

Virus West Nile : nuove vittime a Padova e Ravenna. Infettata anche una 15enne di Jesolo : Cresce la paura del contagio del Virus West Nile nelle regioni del Nord Est: in Veneto è stato registrato il quinto decesso, nuovi casi anche a Udine e due morti a Ravenna. Ma per gli esperti la situazione è sotto controllo: "Siamo di fronte a una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme".Continua a leggere

West Nile - due casi a Udine : ricoverati in ospedale : Il virus della febbre del Nilo colpisce anche a Udine. Dopo essere stata riscontrata a Pordenone e in diversi casi nel vicino Veneto. Secondo quanto riferisce oggi il Messaggero Veneto, sono due i casi accertati dalla Clinica di malattie infettive dell’ospedale di Udine. Si tratta di un uomo e una quindicenne. “Il focolaio Udinese, il primo registrato in regione – sottolinea in un’intervista al quotidiano locale il ...

Virus West Nile - morto un 85enne nel Ravennate : Virus West Nile, morto un 85enne nel Ravennate Si tratta del secondo decesso nella zona. All'uomo la malattia era stata diagnosticata dopo una febbre persistente Parole chiave: digitall ...

West Nile - a Padova la quinta vittima : paura per il virus trasmesso da un tipo di zanzara : virus del Nilo , tocca al Veneto il triste record dei morti per contagio da puntura di zanzara. L'ultimo, il quinto su un totale di 9 a livello nazionale, risale a lunedì sera quando a Padova è morta ...

West Nile - in Veneto 5 decessi e 105 casi di infezione : West Nile, in Veneto 5 decessi e 105 casi di infezione Lo evidenzia il quinto Bollettino sulle Arbovirosi, redatto e diffuso dalla Direzione Prevenzione della Regione. Per l'assessore alla Sanità, Luca Coletto: "Situazione impegnativa, ma che non deve destare allarme" Parole chiave: ...

