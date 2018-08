Weekend in bicicletta (per tutti) in Alto Adige : È un fenomeno in vertiginosa crescita: il cicloturismo regala tutto insieme, lo sport, il divertimento, il viaggio e la scoperta «da dentro» di un territorio. Non c’è storia: se volete immergervi in un contesto geografico, nella sua natura, mountain bike o bici da corsa battono l’automobile dieci a zero. Ma attenzione: le aspettative sono sempre più elevate e così gli standard richiesti e da richiedere. L’unica regione italiana che si è inserita ...