Wall Street viaggia in frazionale ribasso

Wall Street : resta alla finestra in attesa di Powell domani - avvio lento : Le tensioni commerciali sono tuttavia state citate come un "rischio significativo" per un'economia altrimenti "forte". Il caos politico a Washington resta monitorato dopo l'incriminazione di due ...

Wall Street : previsto avvio poco mosso - focus su dazi e Fed : Ieri sera i verbali dell'ultima riunione Fed hanno confermato la volontà del board di procedere con il rialzo graduale dei tassi fino a quando l'economia sarà forte. Non sono tuttavia mancati i ...

Acqua frizzante - perché ora tutti la vogliono - anche Wall Street : frizzante il boom dell’Acqua gassata. I millennials avranno visto solo su vecchi film il culto del seltz, un’Acqua fortemente gassata realizzata immettendo in un sifone ermetico anidride carbonica sotto pressione in bombolette; a tavola si portano invece le acque frizzanti in bottiglia, mentre il seltz viene utilizzato durante la preparazione di cocktail. Fatto sta che sono proprio i millennials ad aver reso le carbonate un loro ...

JP Morgan : 'Emergenti ed Europa faranno meglio di Wall Street' : 'La recente divergenza nella performance delle azioni statunitensi rispetto al resto del mondo non ha precedenti nella storia' , ha detto in una nota Marko Kolanovic, strategist di jp Morgan. Quest'...

Wall Street : ieri Dow -0 - 34% - Fed verso nuova stretta a settembre : A meno che il caos politico finisca per avere implicazioni per l'economia e la Corporate America, gli investitori preferiranno concentrarsi su altro. Il DJIA ha perso 88,69 punti, lo 0,34%, a quota ...

L'inarrestabile corsa di Wall Street : il rialzo più lungo nella storia degli Usa : Ora l'interrogativo è: quanto potrà durare ancora? Trump ha puntato tutto sull'economia, e critica il suo capo della Fed, Jerome Powell, perché alza il costo del denaro, frenando la crescita e ...

Wall Street apre sottotono nel giorno storico del rally più lungo di sempre : A parte lo scandalo legato a Trump gli investitori attendono con impazienza la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve e l'intervento del presidente ...

Apertura cauta per Wall Street : Apertura piatta per la Borsa di New York , che avvia la seduta segnando livelli lievemente inferiori alla parità. Nessuna variazione significativa per il Dow Jones , -0,03%, che si attesta sui valori ...

Wall Street : i prossimi target del super toro secondo BofA : ... il suo pressante malcontento verso la Fed, colpevole, a suo dire, di aver dato vita ad una politica di rialzo dei tassi che potrebbe rendere l'economia Usa meno competitiva proprio mentre si trova ...

Wall Street : previsto avvio negativo su bufera Cohen - attesa per Usa-Cina e Fed : ... che questa sera, ore 20.00, pubblicherà i verbali dell'ultima riunione, dove probabilmente emergerà che i membri si sono focalizzati sul buono stato di salute dell'economia statunitense, indicando ...

Trump litiga con la Fed ma Wall Street vola : S&P al record storico : La Fed è convinta che l'economia sia sufficientemente forte per reggere l'onda d'urto di un poker di rialzi, anche se la guerra dei dazi, soprattutto tra Usa e Cina, rappresenta un'incognita sull'...

Wall Street prosegue in rialzo al giro di boa. S&P 500 su nuovo record : Wall Styreet si conferma positiva a metà giornata, anche se ha ridimensionato i massimi dell'esordio. Il Dow Jones conferma un +0,35%, mentre lo S&P-500 arriva a 2.870,67 punti, vicinissimo al nuovo ...

Wall Street prosegue in rialzo al giro di boa : Wall Styreet si conferma positiva a metà giornata, anche se ha ridimensionato i massimi dell'esordio. Il Dow Jones conferma un +0,35%, mentre lo S&P-500 arriva a 2.870,67 punti. Pressoché invariato il ...