Vuelta di Spagna – Quintana non si nasconde | “io favorito? È normale e non sento la

Vuelta di Spagna - tutto pronto per l’edizione 2018 : presentanti i roster della Uae Team Emirates e della Trek-Segafredo : Presentati i roster della Uae Team Emirates e della Trek-Segafredo: ecco i ciclisti delle due squadre che prenderanno parte alla Vuelta di Spagna 2018 Mancano appena due giorni all’inizio della 73ª edizione della Vuelta di Spagna. Con partenza da Malaga, la corsa spagnola si appresta a dare spettacolo, grazie anche alla presenza per l’Italia di Vincenzo Nibali. Dopo la presentazione del roster della Bahrain-Merida e del Team ...

Vuelta di Spagna – A Viviani non basterà partecipare - Elia ha le idee chiare : “voglio battere Sagan” : Elia Viviani e la Vuelta di Spagna, il ciclista italiano pronto a partire per cimentarsi nell’importante corsa a tappe: ecco le sue impressioni su quello che potrà succedere Con la maglia tricolore addosso Elia Viviani partirà presto per Malaga, da dove il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna. Un appuntamento davvero importante per il ciclista italiano, che dopo il titolo di campione d’Italia, i successi di tappa al Giro ...

Vuelta – Tutti gli italiani al via : dopo la Spagna - l’Italia è la Nazione meglio rappresentata : Saranno in tutto 20 gli italiani al via della Vuelta di Spagna 2018 : la corsa iberica pronta a dare spettacolo dal 25 agosto Quanti italiani al via della Vuelta di Spagna 2018! La corsa iberica, che avrà inizio il prossimo 25 agosto, vanterà tra i suoi protagonisti ben 20 ciclisti azzurri. Il tricolore potrà sventolare più di una volta sui podi delle frazioni della competizione spagnola, che tra i favoriti alle vittorie di tappa ha ...

Vuelta di Spagna - presentato il roster del Team Sky : Froome grande assente - al via Castroviejo ed Henao : Il Team Sky senza Thomas e Froome alla Vuelta di Spagna, presentato il roster della squadra britannica che competerà alla corsa iberica Il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna 2018. La corsa iberica, in programma dopo il Giro d’Italia ed Tour de France, preannuncia spettacolo grazie alle sue tappe dure ed insidiose. Tra le altre squadre al via, anche il Team Sky. La squadra maschile britannica è pronta a bissare il successo ottenuto ...

Vuelta di Spagna - l’organizzazione fa un “regalo” a Nibali : la corsa iberica riconosce il valore del ciclista italiano : L’organizzazione della Vuelta di Spagna riconosce il valore di Vincenzo Nibali: al corridore italiano andrà la pettorina numero uno Vincenzo Nibali farà parte del roster della Bahrain-Merida alla Vuelta di Spagna. Dopo l’ok dei medici, che hanno dato il via libera al corridore italiano per la partecipazione alla corsa spagnola, il ciclista vi competerà da protagonista. Per rendere omaggio alla sua forza di volontà ed al suo ...

Vuelta di Spagna 2018 – Come seguire le emozioni della 73ª edizione : Vuelta 2018: su Eurosport LIVE e in esclusiva tutte le tappe della grande corsa spagnola. LIVE su Eurosport 1, su Eurosport 2 e su Eurosport Player da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre Eurosport, la “Casa del Ciclismo”, trasmetterà LIVE e in esclusiva, da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre, tutte le tappe dell’ultimo Grande Giro della stagione, la Vuelta di Spagna. La storica corsa iberica, giunta alla sua 73° edizione e ...

Vuelta di Spagna – Vincenzo Nibali con i piedi per terra : “sarà difficile lottare per la classifica generale” : Vincenzo Nibali alla Vuelta di Spagna con i piedi per terra: lo Squalo non ‘illude’ i suoi fan dopo l’infortunio al Tour de France Manca pochissimo all’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: si comincia sabato con la cronometro individuale di Malaga per vivere poi tre settimane di puro spettacolo. La Bahrain Merida ha scelto un roster tosto e forte per la corsa iberica, che segna il ritorno in bici di Vincenzo Nibali ...

Vuelta di Spagna 2018 – La Bahrain Merida pronta alla corsa iberica : il roster del team capitanato da Vincenzo Nibali : Una rosa tosta e competitiva: il roster della Bahrain Merida per la Vuelta di Spagna 2018 Inizia sabato prossimo l’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: il ciclismo torna protagonista con la terza e ultima grande corsa a tappe della stagione che partirà da Malaga. La 73ª edizione della corsa iberica coprirà la distanza di 3254,7 km e terminerà a Madrid il 16 settembre. Si prospetta un grande spettacolo: non ci saranno gli uomini del ...

Vuelta a España 2018 : il numero di corridori partecipanti per nazione. Spagna in testa - Italia seconda con 19 atleti : La Spagna sarà la Nazione più rappresentata alla Vuelta a España 2018 che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. I padroni di casa onoreranno la propria corsa a tappe con ben 35 rappresentati, cioè un quinto dell’intero plotone, approfittando anche delle wild card assegnate a squadra iberiche. L’Italia sarà la seconda Nazione come contingente con 19 ragazzi tra cui spiccano Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Elia Viviani. La Francia di Pinot ...

Vuelta di Spagna 2018 – Deporvillage.it official store della corsa iberica : Deporvillage.it, official store de La Vuelta 2018. Il sito, sponsor della corsa spagnola, mette in vendita tutti i prodotti ufficiali L’e-commerce sportivo Deporvillage.it sarà il rivenditore ufficiale de La Vuelta 2018 per la seconda edizione consecutiva, grazie all’accordo di collaborazione con Unipublic. Una vetrina prestigiosa per la piattaforma specializzata in attrezzature e abbigliamento da ciclismo tra le più rinomante nel Sud ...

Nibali non pensa più al Tour de France - lo Squalo dello Stretto si proietta alla Vuelta di Spagna : “voglio essere protagonista” : Vincenzo Nibali sarà alla Vuelta di Spagna, il ciclista della Bahrain-Merida pronto ad essere protagonista delle tappe della corsa iberica Una brutta disavventura al Tour de France e tanta voglia di rifarsi, è questo ciò che spinge Vincenzo Nibali a presentarsi al via della 73ª edizione della Vuelta di Spagna. Lo Squalo dello Stretto dopo l’operazione alla schiena è salito tempo record di nuovo in bici ed il 25 agosto sarà pronto ad ...

Ciclismo – Dopo la delusione al Giro D’Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : “posso puntare al massimo” : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro d’Italia Fabio Aru torna alla carica e Dopo la grande delusione al Giro d’Italia non vede l’ora di rifarsi in occasione della Vuelta di Spagna. La corsa spagnola, al via il 25 agosto da Malaga, avrà tra i pretendenti alla vittoria finale anche il Cavaliere ...