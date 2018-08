Vuelta a España 2018 | i favoriti a confronto Chi conquisterà la maglia rossa?

Vuelta a España 2018 : tutte le 22 squadre partecipanti ai raggi X. Capitani - gregari e cacciatori di tappa : Pochi giorni al via: sabato 25 agosto da Malaga scatta l’edizione numero 73 della Vuelta a España. Ufficializzata la startlist: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con Capitani, gregari e cacciatori di tappe. TEAM SUNWEB .. WALSCHEID Max .. GESCHKE Simon .. HINDLEY Jai .. FRÖHLINGER Johannes .. KELDERMAN Wilco .. STORER Michael .. TEUNISSEN Mike .. TUSVELD Martijn Capitano: Wilco Kelderman cacciatori di tappe: Max ...

Vuelta a España 2018 : le tappe chiave per la classifica generale : Tutto davvero apparecchiato per la Vuelta a España 2018: sabato, con la breve cronometro di Malaga, scatta il terzo ed ultimo grande giro stagionale per quanto riguarda il World Tour di ciclismo. Come di consueto la corsa a tappe spagnola si presenta come la più dura ed imprevedibile, con un percorso davvero tostissimo e pieno di arrivi in salita. Andiamo a scoprire le frazioni chiave per quanto riguarda la classifica generale. tappe ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : 'Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour ' : Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo '. Parole di Elia Viviani che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour…” : “Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo“. Parole di Elia Viviani che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto. Il velocista ha conquistato ben 15 vittorie in stagione (nessuno come lui), si è imposto tra le altre cose in quattro tappe del ...

Vuelta a España 2018 : alla scoperta del percorso. Tutte le tappe di salita - media montagna - cronometro e pianura : Sabato scatterà da Malaga la 73ma edizione della Vuelta a España. Il terzo grande giro della stagione si preannuncia spettacolare con tanti big alla partenza, tra cui i nostri Fabio Aru e Vincenzo Nibali e un percorso molto duro. Saranno in totale 3.254 i chilometri che i corrodi dovranno affrontare, attraverso 21 tappe. Una corsa che si deciderà in salita viste le tredici tappe tra media e alta montagna, di cui ben otto con arrivo in salita. Ci ...

Vuelta a España 2018 : Nairo Quintana - il Condor pronto a volare in alto. Riuscirà a rivincere? : Nairo Quintana vuole prontamente riscattare l’opaca prestazione esibita al Tour de France e punta in alto alla Vuelta che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il colombiano ha faticato davvero tanto alla Grande Boucle, staccandosi praticamente in ogni circostanza eccezion fatta per la 17^ tappa vinta grazie a uno splendido attacco sul Col du Portet. Troppo poco per un corridore della sua caratura, uno dei migliori scalatori degli ultimi ...

Vuelta a España 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti e possibili opzioni interessanti : La 73esima edizione della Vuelta a España, che si disputerà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre, sarà una delle corse a tappe più dure degli ultimi anni e metterà alla prova i migliori scalatori del pianeta nella lotta alla maglia rossa. Andiamo a scoprire quali sono i Favoriti principali e gli outsider più interessanti attraverso le quote dei book-makers per le scommesse. Il percorso dovrebbe premiare gli scalatori con buone capacità di ...

Vuelta a España 2018 : Simon Yates vuole il primo podio in un grande giro. Il britannico pronto a ripetersi dopo il Giro d’Italia : Alla Vuelta a España 2018 Simon Yates punterà a salire per la prima volta sul podio in un grande Giro. Il 26enne britannico vanta come miglior piazzamento un sesto posto ottenuto proprio alla Vuelta del 2016. In questa stagione il corridore della Mitchelton-Scott ha fatto dei grandi passi in avanti, dimostrando a tutti le proprie qualità, ed ora è pronto a completare il suo percorso di crescita e prendersi un grande risultato. Al Giro d’Italia ...

Vuelta a España 2018 : tutti gli italiani al via. Da Nibali ad Aru - da Viviani a Trentin : 20 azzurri protagonisti : Saranno 20 gli italiani che parteciperanno alla Vuelta a España 2018, terza grande corsa a tappe della stagione che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il nostro contingente sarà il secondo più numeroso in terra iberica, inferiore soltanto a quello della Spagna. Un discreto numero di nostri portacolori cercherà di essere protagonista, ci presenteremo all’appuntamento con alcuni uomini di punta che saranno in grado di regalarci grandi ...

Vuelta a España 2018 : le possibili sorprese per la classifica generale : Una Vuelta a España 2018 senza un vero padrone, almeno alla vigilia. Quando mancano tre giorni alla partenza da Malaga infatti non si riesce a trovare un nettissimo favorito in chiave successo finale per la corsa a tappe iberica. Favoriti, outsiders, ma anche grandi sorprese che potrebbero tentare il colpaccio: tra i nomi meno altisonanti tra addetti ai lavori e bookmakers potrebbe spuntare qualcuno che riesca a far saltare il banco. Il Team ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 : il numero di corridori partecipanti per nazione. Spagna in testa - Italia seconda con 19 atleti : La Spagna sarà la Nazione più rappresentata alla Vuelta a España 2018 che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. I padroni di casa onoreranno la propria corsa a tappe con ben 35 rappresentati, cioè un quinto dell’intero plotone, approfittando anche delle wild card assegnate a squadra iberiche. L’Italia sarà la seconda Nazione come contingente con 19 ragazzi tra cui spiccano Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Elia Viviani. La Francia di Pinot ...

