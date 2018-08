Volkswagen - Investimenti per 3 | 5 miliardi di euro sul digitale

quattroruote

(Di giovedì 23 agosto 2018) Lainvestirà sul "" 3,5dinei prossimi anni, fino al 2025. Tra i progetti, quello di una piattaforma basata sul cloud computing per connettere veicoli e clienti e per offrire servizi come il car sharing. In particolare, la Casa tedesca starebbe lavorando a un nuovo sistema operativo software, noto come "vw.OS", che verrà introdotto nelle auto elettriche del marchio a partire dal 2020. I nuovi modelli avranno un'architettura elettronica completamente nuova progettata per facilitare le funzioni di guida autonoma. Secondo quanto anticipato dalla, al posto dei circa 70 diversi sensori e controller che operano in modo indipendente all'interno di ciascun veicolo, le nuove auto collegheranno i vari sensori utilizzando il nuovo software. In questo modo, le informazioni raccolte da un sensore di parcheggio potrebbero essere ...