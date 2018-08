Volantino MediaWorld con promo BACK TO SCHOOL fino al 29 agosto 2018

Back to school Volantino MediaWorld : prezzo Samsung Galaxy S8 - Note 9 e Huawei P Smart a rate : Il nuovo volantino MediaWorld si apre con la campagna 'Back to school', valida anche online da oggi 23 fino al 29 agosto. La proposta commerciale prevede sconti fino al 40% sull'elettronica di consumo (Smart TV, console di gioco, PC portatili, elettrodomestici grandi e piccoli, etc.). Le promozioni, in ogni caso, risultano valide anche sugli Smartphone, che potrete fare vostri in 10, 20 o 25 comode rate mensili con TAN Fisso 0% e Taeg 0%, sempre ...

MediaWorld lancia il Volantino “Back to school” - valido anche online fino al 29 agosto : MediaWorld lancia il volantino "Back to school", valido fino al 29 agosto. Non mancano gli smartphone Android, tra cui Huawei P20 e Samsung Galaxy A8 (2018) L'articolo MediaWorld lancia il volantino “Back to school”, valido anche online fino al 29 agosto proviene da TuttoAndroid.

Si paga dal 2019 con il Volantino MediaWorld d’agosto per Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite : Chi l'ha detto che ad agosto non si possa prendere in esame un volantino MediaWorld e più in particolare alcune offerte per determinati smartphone? Dopo la promozione di Unieuro, infatti, bisogna concentrarsi assolutamente sulle offerte concepite dall'altra grande catena che opera in Italia, che per l'occasione ha pensato ad una cosa decisamente particolare. Soprattutto per chi ha in mente di acquistare modelli specifici come i vari Samsung ...

Volantino MediaWorld con promo BYE BYE RATE fino al 22 agosto 2018 : MediaWorld lancia il Volantino caldo estivo valido fino al 22 agosto con la promo BYE BYE RATE che mette sul piatto un bel pagamento RATEale fino a 25 RATE Volantino MediaWorld 2 – 22 agosto 2018 BYE BYE RATE BYE BYE RATE è la promozione del nuovo Volantino MediaWorld che sarà valido dal 22 agosto 2018 […]

Prima rata nel 2019 con MediaWorld e le offerte del nuovo Volantino : MediaWorld lancia il nuovo volantino "Bye bye rate", che offre la possibilità di pagare in 10, 20 o 25 rate a tasso zero, con Prima rata addirittura a gennaio 2019. Ecco smartphone e tablet in offerta. L'articolo Prima rata nel 2019 con MediaWorld e le offerte del nuovo volantino proviene da TuttoAndroid.

Nell’ultimo Volantino MediaWorld i Samsung Galaxy S9 Plus e Note 8 : prezzo con rate a tasso zero : Il nuovo volantino MediaWorld, valido da oggi 26 luglio fino a mercoledì 1 agosto, è all'insegna dei 'Samsung Days': la catena di elettronica pensa in grande, mettendo in promozione alcuni dei maggiori dispositivi del colosso sudcoreano. Non solo dispositivi portatili, com'è ovvio che sia, ma anche frigoriferi, condizionatori d'aria, lavatrici, smart TV, e tanto altri elettrodomestici. Vogliamo però concentrarci sugli smartphone, che sono il ...

MediaWorld Volantino SAMSUNG DAYS fino ad agosto 2018 : MediaWorld continua a lanciare brevi volantini di una settimana e da domani fino all’1 agosto lancia il SAMSUNG DAYS con promo rottamazione su diversi prodotti SAMSUNG volantino MediaWorld 26 luglio – 1 agosto 2018 SAMSUNG DAYS SAMSUNG DAYS è la promozione del nuovo volantino MediaWorld che sarà valido dal 26 luglio all’1 agosto 2018 dove sono […]

MediaWorld Black Friday 2018 : offerte - Volantino e negozi aderenti in Italia : Come ogni anno, anche nel 2018 gli amanti dello shopping sono tutti in trepida attesa per i famosi saldi del Black Friday. Lo scorso anno, esattamente il 24 novembre 2017, anche MediaWord ha aderito al Black Friday proponendo ai suoi consumatori tantissime offerte interessanti. Come sempre anche quest’anno il Black Friday si terrà il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento americano e darà inizio allo shopping natalizio. Il momento ...

MediaWorld lancia il Volantino “Tasso 0% Pensieri” valido online e in negozio : MediaWorld lancia il nuovo volantino "Tasso 0% Pensieri", valido fino al 18 luglio: tasso zero in 10, 20 o 25 rate per spese sopra i 299 euro, sia online sia nei negozi di tutta Italia. L'articolo MediaWorld lancia il volantino “Tasso 0% Pensieri” valido online e in negozio proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld lanci il TASSO ZERO D’ESTATE nel Volantino fino all’1 Luglio 2018 : MediaWorld rilancia il TASSO ZERO con il volantino TASSO ZERO D’ESTATE che tanti prodotti a rate senza interessi [22 Giugno – 1 Luglio 2018] volantino MediaWorld 22 Giugno – 1 Luglio 2018 TASSO ZERO D’ESTATE TASSO ZERO D’ESTATE è la promozione del nuovo volantino MediaWorld che sarà valido dal 22 giugno al 1 Luglio 2018 dove […]

Il meglio del Volantino MediaWorld : ribassato il prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P Smart e Mate 10 Lite : In partenza il prossimo volantino MediaWorld, di cui potrete approfittare a partire dal prossimo 22 giugno, e fino al 1 luglio, naturalmente compreso. Il claim è piuttosto chiaro: "0% TASSO ZERO D'ESTATE in 10, 20 e 25 rate" (fissando a 0 il tasso sui finanziamenti dai 299 euro in poi), con tanti sconti associati che vedono tagliato il prezzo di svariati prodotti high-tech. Partiamo dall'ultima pagina (potete sfogliare voi stessi il volantino ...

Da MediaWorld arriva il “Tasso zero d’estate” : questo il Volantino valido fino al 1° luglio : MediaWorld lancia, anche per celebrare il prossimo arrivo dell'estate, il nuovo volantino "Tasso zero d'estate", che per l’appunto garantisce un finanziamento a tasso zero in 25 rate su tanti prodotti di elettronica (TV, notebook, fotocamere, ecc.) L'articolo Da MediaWorld arriva il “Tasso zero d’estate”: questo il volantino valido fino al 1° luglio proviene da TuttoAndroid.