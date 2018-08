Vola a Londra CRH

Vola a Londra Nmc Health : Brillante rialzo per Nmc Health , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nmc Health ...

Vola a Londra International Airlines : Grande giornata per la compagnia aerea , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,01%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che IAG mantiene forza relativa ...

Kingfisher sciVola a Londra su conti trimestre : Retrocede molto Kingfisher , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,29%. Il rivenditori di articoli per la casa ha chiuso il secondo trimestre con le vendite aumentare del 3,4% a 3,26 ...

Vodafone Vola a Londra su voci interesse Elliott : A dare linfa al titolo indiscrezioni secondo cui il fondo Elliott Management avrebbe rilevato una "significativa" quota nel secondo maggiore società di telefonia mobile al mondo . Secondo ...

Atletica - Diamond League Londra. Elena Vallortigara Vola oltre Sara Simeoni : fantastico 2.02!!! : Elena Vallortigara oltre il mito e ad un passo dal record italiano con 2.02 nella seconda giornata del meeting di Londra della Diamond League. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mette la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02 metri, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ...

Diamond League : Vallortigara a Londra Vola a 2.02! : Straordinaria Elena Vallortigara! Nella tappa di Londra di Diamond League l'azzurra è volata in Paradiso: la 26enne di Schio ha saltato 2.02! Una mostruosità che chiude il cerchio dopo 7 anni di ...

Atletica - Diamond League Londra 2018 : Ronnie Baker torna al successo nei 100m - Sam Kendrick prima soffre poi Vola nel salto con l’asta : L‘undicesima tappa della Diamond League di Atletica presenta un programma ricco di eventi che si divide in due giornate. Tante emozioni e testa a testa nel sabato pomeriggio all’Olympic Stadium di Londra (di seguito tutti i risultati). Domani scendono in campo le azzurre Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto, insieme a Yusneysi Santiusti negli 800m femminili (non-Diamond League) salto CON l’asta (maschile) – Quarto ...

A Londra la prima zip line a realtà aumentata : si Vola sul Tamigi come fosse il deserto : Si chiama Jebel Jais Flight London, e per provarla ci vuole un minimo di coraggio e anche di fantasia, perché non solo su questa zipline nel cuore di Londra () sfrecci nel vuoto come ogni altra zipline, ma grazie a un casco di realtà aumentata sarà come volare sulla zipline più lunga del mondo, quella di Ras Al Khaimah, che negli Emirati Arabi Uniti (a 45 minuti da Dubai) si butta da una montagna per sorvolare un grande canyon desertico, nel ...

Vola a Londra Micro Focus International : Vigoroso rialzo per Micro Focus International , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,05%. Il movimento di Micro Focus International , nella settimana, segue nel ...

Vola a Londra Paddy Power Betfair : Protagonista Paddy Power Betfair , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Paddy Power Betfair evidenzia un andamento più ...

Vola a Londra SKY : Seduta decisamente positiva per SKY , che tratta in rialzo del 2,28%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che SKY mantiene forza relativa positiva in ...

Vola a Londra Next : Ottima performance per Next , che scambia in rialzo del 2,14%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Next ...

Calciomercato - trattative e ultime notizie : Zaza "indiaVolato" e Higuain verso Londra : Ancora un mese e mezzo di mercato, può succedere di tutto ma le grandi squadre della serie A vogliono cercare di chiudere i colpi più importanti prima dell'inizio dei ritiri prestagionali. Higuain verso Londra...