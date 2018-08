Virus nel Nilo Occidentale | 5 persone colpite a Pordenone

Virus West Nile - morto un 85enne nel Ravennate : Virus West Nile, morto un 85enne nel Ravennate Si tratta del secondo decesso nella zona. All'uomo la malattia era stata diagnosticata dopo una febbre persistente Parole chiave: digitall ...

Virus del Nilo Occidentale : morto un anziano nel Ravennate : E’ deceduto nel Ravennate un 85enne di Lugo di Romagna, a causa del Virus del Nilo Occidentale: lo riporta la stampa locale. Era stato uno dei primi casi registrati nella provincia: l’uomo era affetta da varie patologie anche gravi. Si tratta del secondo decesso da West Nile nella zona: il primo -una 87enne con pregresse patologie – risale a qualche giorno fa. In tutto 9 i casi diagnosticati dall’Ausl Romagna per la ...

Virus DEL NILO / Segnalati 123 casi in Italia e tre morti nel 2018 : sintomi e cause della diffusione : VIRUS del NILO Occidentale, aumentano i casi in Italia con tre morti segnalate nei primi mesi del 2018: cause, sintomi e programma per contrastare l'infezione.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:39:00 GMT)

Altra vittima del Virus del Nilo : questa volta è una donna nel trevigiano : Dopo le morti nella zona di Ferrara e provincia, adesso c'è una vittima del Virus West Nile anche in provincia di Treviso. Una donna di 74 anni è deceduta all'Ospedale di Oderzo, a causa dell'...

Virus del Nilo occidentale : in Europa nel 2018 già 231 casi umani - 7 morti : I casi umani di Virus del Nilo occidentale sono già 231 nell’Unione Europea nel 2018: lo ha rilevato il bollettino settimanale del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), che dall’inizio della sorveglianza segnala anche 7 morti di cui 3 in Italia. Secondo il report, aggiornato al 9 agosto, dall’inizio dell’epidemia l’Italia ha segnalato 123 casi umani, la Grecia 59, la Romania 23 e la Francia 2. Gli ...

Malattia da West Nile Virus : situazione attuale nella provincia di Ferrara : “nella provincia di Ferrara, dopo il decesso avvenuto negli ultimi giorni di luglio di un paziente residente a Cento, si sono registrati ulteriori due decessi avvenuti in data 9 agosto, dovuti a forme neuro invasive particolarmente gravi di Malattia da West Nile virus“: lo rende noto l’Ausl. “Si tratta di due residenti a Ferrara, di 69 e 86 anni, entrambi affetti da patologie cardio-vascolari, ricoverati presso l’Azienda ...

Virus West Nile - prima vittima in Veneto : 19 casi nella regione : Virus West Nile, prima vittima in Veneto: 19 casi nella regione Un 79enne è morto dopo essere stato colpito dal Virus che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara. L’assessore regionale alla Sanità: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi". Attenzione "elevata ai massimi livelli", ha ...

Sanità : Virus West Nile - intensificata la lotta nel veneto Orientale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Martedì pomeriggio, nella sede della Conferenza dei sindaci del veneto Orientale, si è svolto un incontro tra il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4, Luigi Nicolardi, e i rappresentanti dei 21 comuni del veneto Orientale, relativamente al tema delle ma

