Vincino | morto il vignettista Il ricordo degli amici cari | “Era diverso | era oltre… un

Morto il vignettista Vincino : trafisse la sinistra da sinistra : "Non c'è nessuna fine. Solo un quotidiano e faticoso (continua)". Così Vincino, in una vignetta delle sue, leggera, svolazzante, di sicura incertezza, chiudeva quaranta giorni fa l'anticipazione della sua autobiografia "Mi chiamavano Togliatti". E ha continuato, Vincenzo Gallo (il suo vero nome), almeno fino a ieri, quando la malattia con cui conviveva da tempo se l'è portato via a 72 anni. Era nato a Palermo il 30 maggio del 1946 e aveva ...