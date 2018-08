Vincino | la figlia Caterina | “Quella volta che mio padre mi disse di firmare al posto suo”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 agosto 2018) Addio,. Amici conoscenti e colleghi lo hanno salutato al Verano: ognuno ha lasciato un personale ricordo. “Miolo conoscevano tutti – ha detto sua– In privato era esattamente come lo si immagina: chiuso nel suo mondo, a disegnare. Abbiamo viaggiato tanto. Ricordo una in Egitto dopo che andammo a trovare mia sorella. Mi disegnò addosso dei cammelli. Progettavamo insieme giornali, vignette, idee. Era un continuo. Un vulcano di idee. Gli ho lasciato un disegno mio, io e lui disegnati da me e da lui. Quanto ero piccola, mi diceva che quando sarebbe morto avrei dovuto continuare a disegnare, firmandomi alsuo, in modo che nessuno sapesse della sua morte” L'articolo, la: “Quellache miomidialsuo” proviene da Il Fatto Quotidiano.