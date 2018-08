Vincino in una scatola di matite | alla sua ultima festa

Vincino - quando voleva comprare una vera macchina del fango e passare sotto casa di Silvio : Roma, agosto 2011, alla trattoria sotto casa di Vauro, con Cinzia Monteverdi e Vincino, progettavamo il ritorno della storica rivista di satira il Male. In effetti tornammo in edicola a ottobre del 2011, per circa due anni. Il primo numero fu un successo, vendette circa 40.000 copie. Affittammo gli uffici romani a Piazza del Gesù, nella ex sede della Democrazia Cristiana, nell’appartamento che fu di De Gasperi. Più che una redazione nel senso ...