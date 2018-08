Villa Paganini Grassi RSR | Comune garantisca sicurezza

romadailynews

(Di giovedì 23 agosto 2018) “L’Amministrazione Capitolina ha il dovere di intervenire con urgenza per ripristinare la situazione d’emergenza che si è creata all’interno diper via dei pini pericolanti”. A sostenerlo è l’architetto Raimondo, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma. “Nell’esprimere solidarietà alle famiglie e al corpo docente della scuola pubblica materna ed elementare – osserva– non possiamo non sottolineare per l’ennesima volta come l’assenza di un servizio giardini all’altezza di una Capitale come Roma, che ha una dotazione di verde pubblico invidiata in tutto il mondo, rischia di mettere a repentaglio la vita dei cittadini e in questo caso addirittura dei bambini che tra qualche settimana torneranno a scuola”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie ...