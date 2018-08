Vieni da me anticipazioni | chi affiancherà Caterina Balivo

lanostratv

(Di giovedì 23 agosto 2018)avrà una spalla maschile ada me? Sale l’attesa perda me. Il mese di settembre per le reti Rai sarà ricco di novità. A partire da lunedì 10 infatti ci sarà una vera e propria rivoluzione:approderà sulla prima rete conda me, mentre Bianca Guaccero sarà al timone di Detto Fatto su Rai2. A partire dal 16 settembre cambierà anche il day time pomeridiano domenicale di Rai1. Il posto di Cristina Parodi infatti tornerà nelle mani di Mara Venier, già conduttrice di Domenica In negli anni passati. Per quanto riguardada me, si tratterà di un talk in cui saranno protagoniste persone comuni e vip.intervisterà i suoi ospiti toccando diversi temi, il tutto in chiave di gioco per intrattenere il pubblico a casa che potrà essere protagonista in vari modi. Come anticipato però dal sito Tvblog,potrebbe ...