Video Cristiano Ronaldo | ' La Juventus | la Champions e il tempo libero' made in Dazn

Cristiano Ronaldo - tifosi Juve in delirio alla Continassa : selfie e autografi per tutti. Video ESCLUSIVO : Le immagini esclusive di Sky Sport parlano da sole: trecento tifosi corrono impazziti verso il numero 7. Foto e autografi a oltranza, Ronaldo è una macchina anche in questo, perché risponde alle ...

Cristiano Ronaldo - tutti i Video dell'esordio con la Juve : Forse non se lo era immaginato così complicato, ma alla fine il debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A è stato vittorioso. Il gol di Federico Bernardeschi nel recupero è riuscito a completare una ...

Attimi di paura per Sorrentino - il portiere del Chievo sviene dopo il contatto con Cristiano Ronaldo [Video] : Attimi di paura per Stefano Sorrentino, il portiere del Chievo sviene dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta Durante il primo match della stagione 2018/2019 di Serie A tra il Chievo e Juventus, Stefano Sorrentino è svenuto per qualche attimo. dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta, il portiere ha perso i sensi facendo spaventare tutti. L’estremo difensore del Chievo, dopo brevi Attimi di panico, però si è ...

Juventus - i nuovi arrivati costretti a cantare : neanche Cristiano Ronaldo viene risparmiato! [Video] : Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Mattia Perin e non solo: i nuovi acquisti della Juventus costretti a cantare a cena Alla vigilia dell’esordio della Juventus in questa stagione di Serie A i nuovi arrivati nella rosa di Massimiliano Allegri ‘si presentano’ ai compagni. Il ‘rito d’iniziazione’ dei neo acquisti bianconeri consiste nel cantare a squarciagola a cena su una sedia. Mattia Perin predilige ...

Video L’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! Gol in amichevole e show - gli highlights della partita : Cristiano Ronaldo oggi ha fatto il proprio debutto con la maglia della Juventus. Il fenomeno portoghese è sceso in campo a Villar Perosa per l’amichevole in famiglia, la tradizionale Juventus A contro Juventus B che precede l’inizio della stagione. Subito show di CR7 che ha incantato tutti i presenti e che ora si lancia verso l’esordio in Serie A previsto sabato prossimo contro il Chievo. Di seguito i VIDEO con gli highlights ...

