Via Almirante | ricorso contro lo stop di Raggi ' Indicate la strada' `

Da Via Togliatti a piazza Almirante Sgarbi sindaco pacifica il Novecento : 'Più pacificazione storica di così. O no?'. Da un divanetto nel Transatlantico Vittorio Sgarbi mette in fila l'ultimo sì: 'Anche D'Alema ha detto che verrà. Vedrete, sarà un'operazione incredibile'. ...

Assisi - la sinistra : togliamo Via Almirante : Assisi Dalla Associazione @ sinistra riceviamo e pubblichiamo . I giorni scorsi, sull'onda delle polemiche di Roma, Eraldo Martelli rivendicava orgogliosamente di aver voluto ad Assisi, da assessore ...

M5s - Lombardi : “Via Almirante a Roma? Io avrei votato sì. Fascisti e antifascisti è classificazione generica” : “L’intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante? Io avrei votato a favore. Non avrei mai votato una via a Hitler o a Mussolini. E Almirante è una figura che obiettivamente con quel tipo di fascismo non c’entra assolutamente niente”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, da Roberta Lombardi, capogruppo del M5s alla Regione Lazio, commentando la decisione del Campidoglio sullo stop ...

Alla fine a Roma non ci sarà alcuna 'Via Almirante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

La Raggi "cancella" Almirante : niente Via per chi era fascista : Dopo le polemiche la reazione. Contro Almirante e contro chi, solo alcuni giorni fa, aveva approvato la mozione per dedicare una via al leader del Movimento Sociale Italiano. Stasera l'assemblea capitolina ha approvato la "contromozione" tanto attesa (dall'Anpi). Nel testo si legge che la giunta dovrà impegnarsi "a non procedere alla intitolazione di toponimi, o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche, a esponenti politici portatori di ...

Genova come Roma : una Via per Almirante. Pd sulle barricate : Dopo il fallimento a Roma, Fratelli d'Italia ci riprova. Il partito di Giorgia Meloni, dopo avere tentato di far approvare una mozione al Campidoglio per intitolare una strada al leader missino Giorgio Almirante, bocciata dal sindaco Raggi dopo avere incassato il placet del consiglio comunale, ha annunciato che proporrà una mozione identica a Genova. "Ci auguriamo che la mozione possa essere accettata da tutti, maggioranza e opposizione, nello ...

Roma : Donazzan - su Via Almirante decisione Consiglio va rispettata : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - “La via dedicata a Giorgio Almirante a Roma è voluta dal Consiglio comunale: questa decisione va rispettata non solo per questa ragione, ma anche per ciò che quest’uomo fece per la buona causa della pacificazione nazionale. Prendendo in mano lo stradario delle principa

Mussolini : “Salvini? Nostro leader”. Su Via per Almirante : “A Carlo Giuliani è dedicata aula del Senato”. Ma non è vero : “Salvini? È il Nostro leader. Berlusconi aveva detto che chi prendeva un voto in più diventava leader del centrodestra. Quindi, Forza Italia fa molto male a non partecipare a questo governo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, dalla europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, che si rende protagonista di un battibecco pepato coi due timonieri della trasmissione, Barry Mason ed ...

Donna Assunta Almirante "No a Via per mio marito? La vera fascista è la Raggi" : La decisione di dedicare una strada a Roma a Giorgio Almirante per poi bloccare tutto con la mossa a sorpresa del sindaco Raggi ha suscitato parecchie polemiche. Sembrava tutto fatto in Consiglio comunale, poi la retromarcia del sindaco che di fatto ha bloccato tutto. Adesso sulla vicenda prende posizione sulle colonne del Tempo anche Donna Assunta Almirante, la vedova dello storico leader del Movimento Sociale Italiano. E la sua posizione come ...

Consigliera 5S : "Via Almirante? Era voto imprevisto..." : L'occasione è un post dove Guadagno rivendica "la nostra linea politica antifascista" annunciando la presentazione di una mozione che impegna Giunta e sindaca "a promuovere ogni iniziativa, affinché ...

Salvini : «Via Almirante? La storia non si processa» : IVREA - 'A Roma c'è via Togliatti, via Marx, in Italia ci sono vie e piazze intitolate a Stalingrado, la storia non si processa ma si ricorda. Se via Almirante fosse parallela a via Togliatti non vedo ...

L'incredibile sì e poi no del Consiglio comunale di Roma a 'Via Almirante' - e le citta' italiane che già ce l'hanno : L'incredibile sì e poi no del Consiglio comunale di Roma a 'via Almirante', e le citta' italiane che già ce l'hanno -

Via per Almirante - la mozione della Raggi per annullare l’atto : “No alle strade dedicate ai fascisti” : “Stop all’intitolazione di strade di Roma ad esponenti politici con idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si sono esposte con idee antisemite e razziali”. Il giorno dopo la clamorosa approvazione in Assemblea Capitolina della mozione di Fratelli d’Italia (26 voti a favore di cui 17 del M5s) che impegna il sindaco di Roma a dedicare una strada al leader dell’Msi Giorgio Almirante, il Campidoglio prova a metterci una ...

Mozione Raggi. M5s - stop a Via Almirante : ANSA, - ROMA, 15 GIU - stop all'intitolazione di strade di Roma ad esponenti politici con idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si sono esposte con idee antisemite e razziali. ...