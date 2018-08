Vettel | ' Batterie cariche Spa pista fantastica'

A Spa torna lo spettacolo della F1 - Vettel motivato : “importante ricaricare le batterie - ma adesso…” : Sebastian Vettel pronto a tornare in pista dopo quasi un mese lontano dalla pista: le parole del ferrarista a Spa Francorchamps Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto riguarda le elevate temperature estive, ma soprattutto per i ...