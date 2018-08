Verona | volantino omofobo | “Zona infestata da finocchi” La denuncia delle associazioni

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 agosto 2018) “Attenzione zona altamente inquinata da immondizia abbandonata eda finocchi molesti“, questa è la scritta omofoba comparsa su un, in zona Lazzaretto. Are il manifesto anti-gay sono leper i diritti omosessuali e antifasciste della città veneta. In un comunicato – firmato da Assemblea 17 Dicembre, Arcigay/Arci Pianeta Milk, Circolo Pink, Non Una Di Meno, Azione Antifascistae Potere Al Popolo– leraccontano che il parco in cui è comparso è un luogo altamente simbolico: “Il Lazzaretto è fin dal dopoguerra uno dei luoghi della città frequentati da persone gay, una zona franca deputata agli incontri”. Zona già luogo di intimidazioni contro gli omosessuali. “Nel corso degli anni” spiegano nel comunicato di– postato su Facebook ...