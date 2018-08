Venezia 75 | le attrici più attese al Lido

gqitalia

(Di giovedì 23 agosto 2018) È partito ufficialmente il countdown per la 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre. Il programma è piuttosto ricco di film destinati a catturare l’attenzione, che porteranno anche diverse star al. Queste, per esempio, sono leinternazionali e italiane più. Naomi Watts La giuria della Mostra del cinema di2018 presieduta da Guillermo del Toro vanta anche la presenza di Naomi Watts, che sarà quindi tra coloro che avranno la responsabilità di decretare il vincitore del Leone d’Oro e degli altri premi principali. Claire Foy L’attrice inglese (diventata famosa nei panni regali di Elisabetta II nella serie tv The Crown) aprirà75 con First Man di Damien Chazelle (in Concorso), dove interpreterà la moglie di Neil Armstrong. Lady Gaga È ...