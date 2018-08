Vendite a Piazza Affari Immobile il resto dell' Europa

Le Vendite di Little Nightmares superano le aspettative di Tarsier Studios : piazzate oltre un milione di copie : Il gioco di avventura horror atmosferico Little Nightmares ha superato quota un milione di copie vendute in tutto il mondo. Il dato, riportato da Gematsu, è stato svelato dall'editore Bandai Namco e dallo sviluppatore Tarsier Studios e si riferisce alle vendite combinate fisiche e digitali."Siamo molto orgogliosi del fatto che il nostro primo gioco originale sia stato venduto così bene, è ben oltre ciò che ci aspettavamo", ha dichiarato il CEO ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Sostravel.Com : Ribasso scomposto per Sostravel.Com , che esibisce una perdita secca del 2,31% sui valori precedenti. Il movimento di Sostravel.Com , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : le Vendite travolgono Maire Tecnimont : Retrocede molto il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,05%. L'andamento di Maire Tecnimont nella ...

Piazza Affari : si concentrano le Vendite su Geox : Sottotono l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano con un calo dell'1,90%. La tendenza ad una settimana di Geox è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Con oltre 10 milioni di copie piazzate NBA 2K18 segna il record di Vendite per il franchise : 2K annuncia oggi che NBA 2K18 ha venduto più di 10 milioni di copie, registrando un nuovo record per il franchise. Dal primo titolo uscito nel 1999, il franchise NBA 2K ha venduto oltre 80 milioni di copie nel mondo, diventando il videogioco sulla NBA più venduto degli scorsi 17 anni.NBA 2K18 aveva la star dei Boston Celtics Kyrie Irving in copertina sull'edizione standard, mentre Shaquille O'Neal dominava la scena sulla copertina della Legend ...

Piazza Affari : le Vendite travolgono Falck Renewables : A picco la società attiva nella green economy , che presenta un pessimo -3,1%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Falck Renewables mantiene forza ...

Piazza Affari poco mossa : Vendite su STM - bene FCA e Saipem. FTSE MIB -0 - 06% : GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in ...

Piazza Affari : le Vendite travolgono Danieli : Pressione sulla multinazionale friulana , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,34%. Lo scenario su base settimanale di Danieli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Piazza Affari : le Vendite travolgono Leonardo : In forte ribasso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra un disastroso -2,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : si concentrano le Vendite su Brunello Cucinelli : Ribasso per il re del cachemire , che presenta una flessione dell'1,92%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli mantiene ...

Enel resiste alle Vendite di Piazza Affari : Teleborsa, - resiste alle vendite Enel che rimane sulla parità con un 0,02% a 4,847 euro a Piazza Affari , mentre il FTSE MIB scivola dell'1,5% a causa guerra dei dazi fra USA e Cina. Enel ha ...

Piazza Affari : le Vendite travolgono Safilo : In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un disastroso -2,34%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Piazza Affari : si concentrano le Vendite su Aeroporto di Bologna : Composto ribasso per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , in flessione dell'1,82% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra ...