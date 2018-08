Varese : fermato a Malpensa uomo ricercato per rapina commessa in Spagna (2) : (AdnKronos) - Da un controllo in banca dati, infine, è emerso che su di lui pendeva un mandato di arresto europeo inserito dalle autorità spagnole dopo che, lo scorso 16 luglio, insieme ad altri tre complici, armato di una pistola, aveva commesso una rapina in una gioielleria di Barcellona, asportan