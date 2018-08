Valentino Rossi | GP Gran Bretagna 2018 | “A Silverstone possiamo essere più competitivi

MotoGP - la furia di Valentino Rossi e il flop Yamaha : il Dottore poteva lottare per il Mondiale con un’altra moto? E il futuro… : Il malumore di Valentino Rossi è ormai ai massimi livelli, il Dottore non riesce più a sopportare la condizione in cui versa la sua Yamaha, i limiti tecnici del mezzo stanno notevolmente limitando la stagione del centauro di Tavullia che attualmente si trova al secondo posto in classifica generale notevolmente distaccato da Marc Marquez. Il 39enne sta guidando una moto lontana anni luce dai vertici, con la sua proverbiale classe riesce a ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello - la prima foto social : Un semplice cuore che vale più di mille parole. La didascalia posta da Francesca Sofia Novello a corredo della foto su Instagram ufficializza una volta per tutte quel che già si sapeva, che la giovane cioè è legata sentimentalmente a Valentino Rossi. Era stato il settimanale Chi sul finire di maggio a paparazzarli insieme a pranzo in una pizzeria di Pesaro, ma questa volta sono i diretti interessati a diffondere una foto che li ritrae fianco a ...

MotoGp – Valentino Rossi tra presente e futuro : la frustrazione del Dottore e il suo futuro… “triste” : Valentino Rossi sincero più che mai: il Dottore racconta il suo periodo frustrante e guarda al futuro La Yamaha sta affrontando un periodo complicato, ma dopo il Gp d’Austria il Team di Iwata è apparso ben più consapevole dei suoi problemi, dunque a Silverstone dovrebbero già vedersi i primi cambiamenti. I piloti Yamaha sono scesi in pista a Misano, domenica, per una giornata di duro lavoro in vista della gara britannica e ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio capire se la Yamaha vuole vincere. Il fisico tiene bene” : Un Valentino Rossi tutt’altro che felice quello che si appresta ad affrontare quest’ultima parte di stagione nel motomondiale 2018. Il suo campionato iridato di MotoGP sta andando davvero dalla parte sbagliata a causa degli ormai noti problemi di elettronica che presenta la Yamaha. Il Dottore con la sua classe prova a diminuire il gap dagli avversari, ma il mezzo a disposizione non glielo concede. “Manca ancora molto alla fine ...

“Allora è ufficiale!”. Valentino Rossi : il gossip va più veloce della sua moto. Il Dottore si è fidanzato. E stavolta è ufficiale : In passato si era parlato solo di un probabile flirt tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi ma oggi, martedì 21 agosto, ne arriva la conferma. È stata proprio la ex ombrellina ad ufficializzare la relazione e a spegnere il continuo chiacchericcio attraverso una foto su Instagram con il campione di Moto GP. L’immagine è corredata anche da una didascalia esplicita “Love you @ ValeYellow46″ che confermerebbe la ...

