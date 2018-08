Vaccini - presidi non responsabili se le autocertificazioni sono false - : Lo ha precisato il ministero dell'Istruzione a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico. Soddisfatti i dirigenti scolastici: "Per certificati contraffatti pagano gli autori"

Vaccini - Miur : "Presidi non responsabili per le autocertificazioni false" : E' stato ribadito oggi in un incontro tra il ministro Bussetti e i sindacali rappresentativi della dirigenza scolastica

Non sarà colpa dei presidi per i "furbetti" dei Vaccini : Il Miur mette la parola fine alla lunga diatriba che ha coinvolto il mondo della scuola e della sanità sul fronte delle autocertificazioni vaccinali. "Eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica", ha chiarito il Ministero di Viale Trastevere, con un chiaro riferimento all'eventualità di false dichiarazioni rese da ...

Vaccini - i presidi non sono responsabili delle autocertificazioni false : Incontro al Miur con i sindacati rappresentativi dei dirigenti scolastici. Bussetti cerca di tranquillizzare i presidi sul...

Vaccini - i presidi non sono responsabili delle autocertificazioni false : Roma, 23 ago., askanews, - Nessuna responsabilità dei dirigenti scolastici riguardo al rispetto degli obblighi vaccinali in caso di autocertificazioni non vere: il punto è stato chiarito oggi durante ...

Vaccini : “I presidi sono tenuti a far rispettare la legge” : “A settembre succedera’ che se qualcuno non ha il certificato vaccinale, parlo per le famiglie dei bambini da zero e sei anni, non potra’ entrare al nido o alla materna. I presidi sono tenuti a far rispettare la legge e ad oggi in vigore c’e’ il decreto Lorenzin“: lo ha dichiarato a “Repubblica” il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che si rivolge ai genitori: ...

Vaccini : cresce la preoccupazione di presidi e genitori : Sui social una madre si vantava di aver falsificato gli attestati dei Vaccini. La petizione a favore degli immunodepressi raccoglie 135 mila firme -

Vaccini - i presidi : “Ci si deve vaccinare - tutti avvisati in tempo” : “La situazione è chiara: ci si deve vaccinare, lo dicono anche i pediatri, abbiamo la possibilità di arrivare a inizio anno con le vaccinazioni fatte, e non credo ci saranno problemi perché tutti sono stati avvisati per tempo”. A dirlo è il presidente dell’Anp Antonello Giannelli, tornando sulla questione dei Vaccini. “Ringrazio pubblicamente, a nome di tutta l’Associazione nazionale presidi, il Ministro ...

Vaccini - Bonaccini : "La ministra ascolti presidi e medici o sarà il caos" : Sui Vaccini a scuola si rischia il caos. A mettere in guardia è il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che via social invita ancora una volta la ministra della Salute, Giulia Grillo a ...

Dopo i presidi anche i pediatri contro le nuove regole sui Vaccini : Dopo i presidi, anche i pediatri si schierano contro la decisione della ministra di consentire l'autocertificazione per i vaccini: 'Non è utilizzabile in ambito sanitario'. Grillo: 'nel 2018 ...

Vaccini - il ministro Grillo : "Avanti con obbligo flessibile" | Nuovo scontro su autocertificazione : Bussetti difende i presidi : Pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

Vaccini - Grillo ai presidi : “Polemica tardiva - autocertificazione vale per 2018”. Bussetti : “Considerare le preoccupazioni” : Sceglie la linea morbida il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti per intervenire nella polemica tra la sua collega alla Salute Giulia Grillo e i dirigenti scolastici. Mercoledì l’associazione nazionale dei presidi ha preso posizione sull’autocertificazione: non intende rispettare quanto contenuto nella circolare dei due ministeri, ma al contrario farà riferimento solo a quanto stabilito dal decreto Lorenzin. La circolare non ...

Vaccini - nel 2018 autocertificazione - poi l'obbligo flessibile. Ministro chiarisce ma è polemica con presidi e pediatri : Dopo i presidi, anche i pediatri si schierano contro la decisione della ministra Grillo: l'autocertficazione 'non è utilizzabile in ambito sanitario'; ma lei insiste: 'è stata usata per tutto il 2017 ...

Vaccini - pediatri contro Grillo su autocertificazione/ Bussetti (Miur) si smarca : "Ascoltare i presidi" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:04:00 GMT)