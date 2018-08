Vaccini | Bussetti rassicura i presidi | Responsabilità autocertificazioni false

ilgiornale

: Vaccini e autocertificazioni false Bussetti ai presidi: «Responsabilità non è vostra ma delle famiglie» - fabioingoio1 : Vaccini e autocertificazioni false Bussetti ai presidi: «Responsabilità non è vostra ma delle famiglie» - EmMicucci : #Scuola, #Vaccini: #Miur, i #presidi non saranno responsabili per le autocertificazioni false. Il chiarimento del m… - SaluteFuturo : Medicina e scienza al servizio della Salute -

(Di giovedì 23 agosto 2018) "Leper lenon veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica". Lo chiarisce in una nota il Miur in merito ai.Oggi il ministro Marcoha tenuto un incontro con i sindacati della dirigenza scolastica. Durante la riunione è stato affrontato il tema degli obblighi vaccinali, con specifico riferimento agli adempimenti a carico dell'amministrazione scolastica. Il Miur ha chiarito che eventualiconnesse adnon veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica.ha garantito e auspicato un confronto costruttivo e costante con le organizzazioni sindacali. "L'incontro - si spiega in una nota - si è svolto in un clima di reciproca collaborazione e ha rappresentato il primo di una serie di confronti tecnici che ci ...