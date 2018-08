: #Usa:no a interferenze russe su elezioni - CyberNewsH24 : #Usa:no a interferenze russe su elezioni - TelevideoRai101 : Usa:no a interferenze russe su elezioni - andreafabris96 : RT @MediasetTgcom24: Usa, monito a Russia su interferenze nel voto di metà mandato #usa -

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, ha riferito all' agenzia Ap di aver messo in guardia Mosca contro eventualinelledi mezzo termine, a novembre. Bolton ha incontrato a Ginevra il direttore del consiglio per la sicurezza nazionale russa, Patrushev. "Ho chiarito -ha detto Bolton- che siamo pronti a prendere tutte le misure necessarie per impedire che ciò avvenga". Immediata la reazione russa: Patrushev non ha firmato il previsto documento congiunto(Di giovedì 23 agosto 2018)