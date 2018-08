Usa | l’uragano Lane spaventa le Hawaii | Trump dichiara lo stato di emergenza

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il presidenteha firmato lodiper leper l’arrivo dell’uragano. Secondo i metereologi, il ciclone tropicale, al momento di categoria 4, con venti tra i 200 e i 250 km/h, potrebbe abbattersi sull’arcipelago già questa sera. Sono previste forti piogge e venti e non sono esclusi allagamenti. Il governatore David Ige ha invitato i residenti a fare scorte di cibo ed acqua e di mettersi al riparo o nei rifugi oppure in posti sicuri. Chiusi uffici e scuole. Gli uragani non sono un fenomeno comune per leo per l’area del Pacifico Centrale. L’ultimo significativo e’Iniki nel 1992. L'articolo Usa, l’uraganolelodiMeteo Web.